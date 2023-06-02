▲ 【美股業績︱AVGO】博通業績勝預期 為何收入指引勝預期市場仍不收貨？

博通（Broadcom 美︰AVGO）公布季度業績。博通季度收入87.3億美元，按年增長8%，略高於預期的87.1億美元，但較上季的89.2億美元有所下滑，經調整每股收益為10.32美元，高於預期的10.08美元。博通股價盤後跌逾1%。

期內，博通芯片業務收入爲68.1億美元，按年增長9%，基礎設施軟件業務收入增長3%至19.3億美元。

Broadcom提供用於數據中心的網絡芯片和加速AI工作的專用芯片，而ChatGPT的成功，引發支撐大數據中心技術的芯片訂單激增。行政總裁Hock Tan表示，到2024年生成式AI或佔公司半導體收入的25%以上，相對現時約佔15%。

博通預計今季收入為88.5億美元，增長5%，高於分析師預計的87.2億美元，但這將是博通多年來最緩慢的增速。另外， Nvidia「珠玉在前」， 預計第二季度收入110億美元，較市場預期的71.6億美元高出5成。 分析指，Nvidia提供的強勁前景後，令市場預期有所上升，認為投資者對 Broadcom 的前景感到失望。

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責任編輯︰梁浩碩

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