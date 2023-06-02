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【美股焦點｜LULU】Lululemon首季業績超預期　上調全年目標指引　股價盤後飆13%

股市 08:14 2023/06/02

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【美股焦點|LULU】Lululemon首季業績超預期　上調全年目標指引　

Lululemon（美：LULU）得益於中國業務和貨運成本改善，第一季度營收和利潤均超預期，並上調了全年目標指引。公司首季營收為20億美元，按年增長24%，高於市場預期的19.3億美元。淨利潤為2.904億美元，按年增52.8%，每股收益按年升54%至2.28美元，市場預期為1.98美元。

受強勁業績提振，Lululemon股價盤後飆13.3%，報372美元。

公司首席財務官Meghan Frank表示，因為全球所有市場的客人對公司的產品都反應良好。公司在中國銷售趨勢的顯著加速，加上空運費用下降，使其財務業績好於計劃。期內，中國市場的營收按年增長了79%，去年同期由於中國仍受到疫情的影響，Lululemon在中國的71家門店中，約有三分之一的門店關閉了一段時間。

展望2023財年全年，Lululemon上調全年營收目標為94.4億至95.1億美元，每股收益為11.74美元至11.94美元，雙雙高於市場預期。公司預計第二季度營收將在21.4億美元至21.7億美元之間，按年增長約15%。攤薄後每股收益將在2.47美元至2.52美元之間，與預期相符。

公司預計本財年將淨開50家新直營店。其中30至35家將開設在國際市場，其中大部分計劃在中國。

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編輯：姚卓然

 

疫情 lululemon（美：LULU） 美股
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