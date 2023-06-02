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【儲局官員】不加息機會升至8成　儲局鷹王「收口」　稱利率已處於足夠限制水平下限　繼續去通脹前景良好

股市 06:50 2023/06/02

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【儲局官員】儲局鷹王「收口」　稱利率已處於足夠限制水平下限　繼續去通脹前景良好

對加息遏止通脹態度鷹派的美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）在網站發表文章指，鑑於當前宏觀經濟狀況，現時利率在過去 14 個月激進加息之後，已處於可討論足夠限制水平的下限，貨幣政策比一年前更合適。

利率期貨市場顯示，6月會議不加息的機會率，升至80%。

他指出，什麼是利率足夠限制區域？ 是否還有其他因素需要考慮（例如金融穩定）？ 此類評估可能會反映在聯邦公開市場委員會（FOMC）未來的判斷中。

他認為，通脹已經下降，但仍有太高。通脹將下降至 2% 的跡象，來自市場的通脹預期，該預期在過去兩年上升，但現在已恢復到與 2% 通脹目標一致的水平。繼續去通脹的前景良好，但並未獲得保證，需要持續保持警惕。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大　料今年仍需要再加息兩次

【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息　6月不加息機會率急增至67%

記者：譚志偉

美股 財政政策 經濟狀況 貨幣政策 經濟 加息 美國 通脹
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