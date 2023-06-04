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【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」

名人薈萃 08:32 2023/06/04

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上期談及選擇「九運樓」外圍環境的零正配置，簡單而言，玄空學以六、七、八和九運為下元，這幾個元運均以東北、南、西和西北方4個方位見山，另外4個方位東、東南、西南和北方見水為宜。當然，其中談及的山和水均以形態優美，且符合風水角度的「山水有情」為佳，否則惡山惡水，縱使符合零正配置也不能言吉。

為甚麼要先談零正？

因為大環境的選擇看似簡單卻是十分重要，古人「尋龍點穴」不惜攀山越嶺，也務必先找到山水合適的地點，再去選定適合的「坐向」營造陰陽二宅。於現代社會的應用則在於幫助先選出合適的地區或樓盤，甚或樓盤內的大廈，再在其中選擇最佳的單位和層數，然後再以風水原則布局便較容易獲益。這個一般人認為先把房屋定下來，再看風水作布局，並不相同。稍作補充解釋便是實際環境大多數無法完全符合零正配置的，取捨間要特別考慮重要的高山和主要水口。

零正又是甚麼呢？

名稱可能陌生，若果簡化以陰陽去稱呼，大家就容易理解，古書也說「陰陽二字看零正」 。《易經》本身便是以陰陽二元演繹天地萬物變化，講求相對概念，應用到風水學會以不同名稱更準確表達，如「零」和「正」、「雌」和「雄」或「水」和「山」等相對，其中原因也不純椊為了「守秘」。關於零正與山水配合的關係，最簡單只記兩句口訣的話便是「正神正位裝，撥水入零堂」，總之零神方見水，正神方見山為佳。

零正坐向外 亦重視飛星組合

零正既然重要，除了外圍環境選擇外，單位坐向和布局也須作適當配合為佳。既然談及單位坐向，零正以外當然亦要留意飛星組合格局。前文談零正以配合8個方位山水計算吉凶。此外，依據玄空學理坐向亦有不同細分方式。現今最流行者是以羅經360度圓周分成8個方位，每個方位內再細成3個坐向，合共有24個坐向（每份15度），去計算每個坐向於不同元運的吉凶。另外的「玄空六法」派會考慮每個元運內24山的零正以配合門向和坐山吉凶。再細分便涉及易經派風水將360度的8個方位配合64卦（即64份），並可以推衍至卦爻配合零正和「抽爻換象」法作佈局。由於每一份的角度較細微，若果以現代房屋或單位來說有時不容配合，較適合用於較大範圍的建築如選地建宅建工宅或墓基等，如有學習陰宅風水覆古墳的朋友，相信會較多了解。

為方便讀者簡單使用於選宅，筆者先簡單談以24山配合飛星先介紹。

基本認識玄空飛星主要以坐向分別出四個吉凶基本盤，分別為：

  • 到山到向 （旺丁旺財）
  • 雙星到向（旺財不旺丁）
  • 雙星到坐（旺丁不旺財）
  • 上山下水（破財損丁）

以上只是基本格局，再配合開門位置和佈局另有更多分別。

九運（2024-2043年）比較特別是沒有到山到向和上山下水的，只有雙星到向和雙山到山格局，吉凶成敗也會特別明顯，能否掌握風水趨吉更為明顯。現今商業社會少不免先考慮「旺財」坐向，減去一些有問題要處理的坐向，可作選擇便有以下門向，筆者列出了指南針（羅經）度數並稍作改動避免兼綫作為大家參考。

下表：玄空九運旺財的門向

方向 門向 羅經度數
西北 亥、乾 311-334°
西 251-259°
西南 206-214°
東南 116-124°
東北 寅、艮 56-64°
乙、卯 86-109°
11-19°

 

雙星到向旺財星的羅經方位圖

當然，旺財的坐向並不就一定最好，風水財星以外還有其他考慮，日謙曾於3年前文章介紹過九運坐向，讀者們可先作重溫，稍後會再作更詳細解釋。

同場加映：【宏觀術數@iM網欄】趨吉避凶 九運選宅安居風水要訣 【下一頁

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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