【假日好去處】（附購票連結）愉景灣將辦本港史上最大沙灘音樂節 門劵2/6早上11時Klook預售 低至66折

本港史上最大沙灘音樂節《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》將在7月29至30日在愉景灣舉辦，活動邀請超過20個來自香港、台灣的重量級音樂組合，包括周興哲、Jay Fung馮允謙、Jeffrey魏浚笙、盧廣仲、KOLOR、ToNick等。除了欣賞超豪華陣容演出外，場內更設有⽔上滑梯及⽔戰玩具讓大家盡情暢玩。恒生 Mastercard 信用卡客戶於6月2日早上11時起將可於Klook平台以早鳥優惠低至66折預購，380元起即可入場玩盡夏日濕身派對。



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是次活動邀請超過20個來自香港、台灣音樂組合參演，包括周興哲、Jay Fung馮允謙、 Jeffrey魏浚笙、盧廣仲、KOLOR、ToNick、艾粒、JB、KAYAN9896、HUR、黃偉晉@五堅情、 Namxsis、Nowhere Boys、KING@C AllStar、周予天、張蔓莎、The HERTZ、YE AHS、 FIESTER、張天穎、Instinct of Sight、逆流、STRAYZ、WHIZZ、溫妮、Revery、劉蘊晴、 Roberto馬檇鏗、DJ SIDTRUS 等等。



為配合炎夏天氣，大會將以強勁節拍及玩味⼗⾜的⽔上活動，為樂迷驅走熱浪，音樂節場地可容納上萬樂迷入場，而場地面積超越香港⼤球場，可謂香港有史以來規模最⼤的沙灘派對音樂節。音樂節更特設⼤型海上樂園，不但設有⽔上滑梯等設施，還提供各式各樣的⽔戰玩具，而海上樂園已準備更衣室，讓樂迷隨時變身感受不一樣的夏天，觀眾亦可帶同水槍入場狂歡！



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活動詳情一覽：

● 日 期：2023年7月29-30日

● 時 間： 中午12時至晚上7時半

● 地 點： 愉景灣大白灣沙灘

● 早鳥優惠電子入場券票價：

○ 380元/單日套票 (包括一杯指定酒精飲品 / 無酒精飲品)

○ 780元/兩天套票 (每天包括一杯指定酒精飲品 / 無酒精飲品)

● 公開發售電子入場券票價（6月12日11AM起將於Klook公開發售）：

○ 580元/單日套票 (包括一杯指定酒精飲品 / 無酒精飲品)

○ 980元/兩天套票 (每天包括一杯指定酒精飲品 / 無酒精飲品)





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責任編輯：陳詠妍