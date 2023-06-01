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【中資券商】中信建投總經理李格平辭任執董　內媒爆其近日被帶走調查

股市 23:03 2023/06/01

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【中資券商】中信建投總經理李格平辭任執董　內媒爆其近日被帶走調查

內媒《財新》周四（1日）報道指，中信建投 （06066） （滬：601066）總經理李格平於5月29日從辦公室被帶走，有消息人士透露為協助調查，具體事由不詳。

中信建投周四晚上發公告指，執行董事李格平因個人原因，向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司執行董事、董事會發展戰略委員會委員、董事會風險管理委員會委員以及公司總經理、執行委員會委員、財務負責人等職務。

中信建投未有披露李格平是否被帶走調查，以及案件是否涉及公司，只稱，公司經營一切正常，李格平辭任不會影響董事會正常運作和公司日常經營。

據悉，李格平有中證監系統工作經歷，曾任中國證監會證券基金機構監管部副主任。

有內媒報道稱，中信建投董事長王常青今年正好滿60歲，即將到齡退休，外界傳言，李格平到時將接替王常青出任中信建投的董事長一職，現在李格平突然辭職，令外界頗感意外。

此外，5月29日中信建投剛剛召開董事會。公告披露，會議出席董事10名，其中現場出席的董事4名，包括李格平，而以電話方式出席的董事6名。

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