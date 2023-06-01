  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復星旗下】A股豫園股份配股集資額80億削至48.9億人幣　刪掉用於「文化商業零售擴建項目」

股市 22:41 2023/06/01

分享：

分享：

【復星旗下】A股豫園股份配股集資額80億削至48.9億人幣　刪掉用於「文化商業零售擴建項目」

復星國際 （00656） 旗下A股旗艦豫園股份（滬：600655）發公告指，調整2023年定向增資方案，相關配股集資額會由80億元（人民幣，下同）降至48.91億元，並將擬使用在補充流動資金及償還銀行金額由24億元下調至14.67億元。

由復星國際持有約68%豫園股份表示，調整前，配股集資涉發行新股數量不超過11.7億股，擬募資額不超80億元；調整後，發行股票數量不超過7.8億股，擬募資額不超48.91億元。

對比調整前後募資用途，豫園股份刪掉了「文化商業零售擴建項目」，而「珠寶時尚線下銷售渠道及品牌拓展項目」、「珠寶時尚電商銷售平台建設和供應鏈平台升級項目」和「集團數字化建設項目」擬投入募資額則保持不變，分別涉26.18億、4.56億、3.50億元。

豫園股份今次配股集資對象為不超過35名符合中證監的特定對象， 包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構 投資者、合格境外機構投資者。

相關文章：

【王健林旗下】萬達據報出售上海萬達瑞華酒店　復星：無計劃購買（第二版）

【復星賣產】復星甩售鑽石鑑定公司IGI 80%股份　帳面賺3倍、黑石近36億港元接貨

編輯：李哲毅

A股 港股 豫園股份（滬：600655） 復星國際（00656）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【股壇金手指】謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發　套現約11億　擬派特別息0.5元

下一篇文章

【LVMH】LVMH主席阿爾諾據報本月訪華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期急彈280點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急彈280點　阿里美股高港4%（不斷更新）
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【債務上限】麥康奈爾：法案最快周四上參議院　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】麥康奈爾：法案最快周四上參議院　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股市況】美滙美債息齊跌　Salesforce拖累道指跌近100點　納指跌0.1%　C3.ai跌幅收窄至17%（不斷更新）
【美股市況】美滙美債息齊跌　Salesforce拖累道指跌近100點　納指跌0.1%　C3.ai跌幅收窄至17%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款