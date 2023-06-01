▲ 【復星旗下】A股豫園股份配股集資額80億削至48.9億人幣 刪掉用於「文化商業零售擴建項目」

復星國際 （00656） 旗下A股旗艦豫園股份（滬：600655）發公告指，調整2023年定向增資方案，相關配股集資額會由80億元（人民幣，下同）降至48.91億元，並將擬使用在補充流動資金及償還銀行金額由24億元下調至14.67億元。

由復星國際持有約68%豫園股份表示，調整前，配股集資涉發行新股數量不超過11.7億股，擬募資額不超80億元；調整後，發行股票數量不超過7.8億股，擬募資額不超48.91億元。

對比調整前後募資用途，豫園股份刪掉了「文化商業零售擴建項目」，而「珠寶時尚線下銷售渠道及品牌拓展項目」、「珠寶時尚電商銷售平台建設和供應鏈平台升級項目」和「集團數字化建設項目」擬投入募資額則保持不變，分別涉26.18億、4.56億、3.50億元。

豫園股份今次配股集資對象為不超過35名符合中證監的特定對象， 包括證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構 投資者、合格境外機構投資者。

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編輯：李哲毅