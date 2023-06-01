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【長和系】老臣子周胡慕芳辭任長建替任董事　尹志田辭任電能執董及港燈CEO、鄭祖瀛接任

股市 22:12 2023/06/01

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【長和系】老臣子周胡慕芳辭任長建替任董事　尹志田辭任電能執董及港燈CEO、鄭祖瀛接任

長和系長江基建 （01038） 、港燈 （02638） 及電能實業 （00006） 董事局出現人事變動。長和系老臣子周胡慕芳7月1日起辭任作為長建副主席霍建寧的替任董事，同時周胡慕芳將辭任作為港燈主席霍建寧的替任董事。

此外，服務電能及港燈多年的尹志田因退休原因7月起辭任電能實業執行董事，由鄭祖瀛接任。

值得留意是，尹志田也將於7月起辭任港燈執行董事及行政總裁（CEO），港燈執行董事、營運董事鄭祖瀛會接任港燈CEO，此外，鄭祖瀛亦將由7月起擔任港燈董事總經理。港燈披露，鄭祖瀛出任港燈CEO一職，其年度酬金約542萬元以及每財年一筆酌情花紅。

港燈工程建設科總經理關應良由7月起獲委任為港燈執行董事，並獲由工程建設科總經理擢升為工程董事，負責集團所有工程事宜，年度酬金約為306萬元，以及每財年一筆酌情花紅。

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記者：李哲毅

港股 長江基建集團（01038） 港燈－SS（02638） 電能實業（00006）
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