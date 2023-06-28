【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店　25歲小兒子陪同訪華

繼世界首富Tesla行政總裁馬斯克訪華後，世界第二富豪、法國奢侈品集團LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）昨日（27日）抵達北京，展開疫情後首次訪華行程。內地網絡流出，Bernard Arnault今早到達王府中環、SKP、國貿等北京核心商業圈內的LVMH集團零售門店。

不單Bernard Arnault現身中國，其幼兒、現年25歲Jean Arnault也被拍下陪同父親到達北京。Jean Arnault目前是LV鐘錶部門的市場發展主管。

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Bernard Arnault有4子1女，全數都在集團內工作。

LVMH今年第一季銷售額按年增長17%，日本以外的亞洲地區銷售額按年增長14%，扭轉去年第4季按年跌8%的劣勢，當中中國市場為區內主要增長動力。

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記者：伍鍵文