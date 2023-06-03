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【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．九 花茶主題清酒

名人薈萃 11:00 2023/06/03

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上星期介紹了WAKAZE日版系列「ORBIA」的三款酒，包括：「ORBIA GAIA」、「ORBIA SOL」及「ORBIA LUNA」，其實這三款酒現在已列入為雞尾酒的系列了，而WAKAZE其中一個方向就是以雞尾酒為基本的清酒，即酒藏使用他們釀造的酒來創造雞尾酒。

接下來介紹酒藏另外一個系列「FONIA」，以花茶為創作主軸。FONIA主要有兩款清酒，分別為「FONIA TEA ORIENTAL」及「FONIA TEA CHAI」。首先分享「FONIA」系列是怎樣釀酒的，採用了不同的做法，在釀酒的過程中加入不同的香料作調和來浸泡。根據《酒稅法》，這種清酒被歸類為「其他的釀造酒」，因為酒藏在傳統釀造方法中使用了除了酒米、酵母及水之外的植物成分。

FONIA TEA ORIENTAL是以七大類的「花茶」為主題，帶有華麗的花香和柑橘的香氣。FONIA TEA ORIENTAL使用產生大量檸檬酸的白麹，而不是通常用於清酒釀造的黃麹，再把茉莉花茶、玫瑰花瓣、芫荽籽和橙皮等浸泡在醪中，與米同時發酵。特點是有一種獨特而美妙的味道，平衡了華麗優雅的花香與茶的澀味和苦味，可以調配成Sake Spumoni或在溫度60度的情況下享用。酒藏建議加入葡萄汁、湯力水、FONIA TEA ORIENTAL各50毫升，最後再加入一滴Cointreau就完成了WAKAZE Sake Spumoni。配餐方面特別適合和油脂較多的料理一起享用，例如香煎雞腿排、炸天婦羅等。

    點擊圖片放大

至於FONIA TEA CHAI是以「紅茶」為主題，混合了香料，包括肉桂、小荳蔻、丁香、生薑和粉紅胡椒合共五種香料發酵釀製而成。此酒具有香料的香氣和濃郁的水果香，推薦配搭咖哩等辛辣的菜餚或蘋果派等甜點。FONIA TEA CHAI可以加熱至60度熱飲，也能加冰享用，而釀造方法與FONIA TEA ORIENTAL一樣。

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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