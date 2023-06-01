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SalesForce CEO：AI對產品幫助極大 Slack將變得更智能化

環球政經 21:40 2023/06/01

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SalesForce（CRM）行政總裁Marc Benioff表示，人工智能（AI）對於Salesforce和其收購的Slack等產品來說，已帶來巨大幫助。

Benioff指，Slack計劃為其軟件添加一系列生成式AI功能，包括「Slack GPT」，可以總結訊息、記錄筆記，甚至改善訊息的語氣等。他希望Slack能夠成為智能助手，幫助客戶營運企業，就像Salesforce的AI助手能夠幫助他們管理客戶關係一樣。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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「隨着我們開發自己的大型語言模型，Slack內部的所有數據幾乎會像醒來一樣，變得智能化。」

他強調，Salesforce的AI已經開始令客戶受惠，從醫療機構Northwell Health到奢侈品零售商Gucci，AI讓工作人員更高效。

Salesforce今年首季利潤增長68％，收入為82.5億美元，超預期。

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撰文 : 林斯凱

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