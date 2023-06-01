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【騰訊700】騰訊周四回購金額續加碼至4億 績後累斥29億回購900萬股
股市 21:19 2023/06/01
騰訊 （00700） 自從5月17日公布首季業績後，隨即在5月22日起展開新一輪回購，每日回購金額約3.5億，然而隨著騰訊績後股價反覆回落，騰訊周三（31日）起將回購金額加碼至4億元，周四（1日）再斥4億回購約126萬股，每股平均回購價約318.28元。騰訊周四升1.5%，報315.4元，成交額72.92億元。
騰訊自績後累計回購900萬股，涉資29.16億元。
|績後回購次數
|日期
|回購股數（股）
|回購金額（元）
|每股平均回購價（元）
|8
|2023-06-01
|1,260,000
|401,035,194
|318.282
|7
|2023-05-31
|1,290,000
|400,831,638
|310.722
|6
|2023-05-30
|1,120,000
|351,569,344
|313.901
|5
|2023-05-29
|1,110,000
|352,148,943
|317.251
|4
|2023-05-25
|1,090,000
|353,407,975
|324.228
|3
|2023-05-24
|1,060,000
|353,573,282
|333.560
|2
|2023-05-23
|1,040,000
|352,955,408
|339.380
|1
|2023-05-22
|1,030,000
|350,147,470
|339.949
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記者：李哲毅
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