【騰訊700】騰訊周五回購金額突削至2.3億　此前兩日各斥4億回購

▲ 【騰訊700】一文看清騰訊績後回購

騰訊 （00700） 自從5月17日公布首季業績後，隨即在5月22日起展開新一輪回購，每日回購金額約3.5億，然而隨著騰訊績後股價反覆回落，騰訊周三（31日）至周四（1日）突將回購金額加碼至4億元，但周五（2日）卻又削至2.31億元。

據披露，騰訊周五億回購約70.45萬股，每股平均回購價約328.209元，騰訊周五升6.0%，報334.2元，成交額105.9億元，全周升3.7%。

騰訊自績後累計回購970.45萬股，涉資31.47億元。

績後回購次數 日期 回購股數（股） 回購金額（元） 每股平均回購價（元） 9 2023-06-02 704,500 231,223,452 328.209 8 2023-06-01 1,260,000 401,035,194 318.282 7 2023-05-31 1,290,000 400,831,638 310.722 6 2023-05-30 1,120,000 351,569,344 313.901 5 2023-05-29 1,110,000 352,148,943 317.251 4 2023-05-25 1,090,000 353,407,975 324.228 3 2023-05-24 1,060,000 353,573,282 333.560 2 2023-05-23 1,040,000 352,955,408 339.380 1 2023-05-22 1,030,000 350,147,470 339.949

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記者：李哲毅