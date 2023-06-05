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【騰訊700】騰訊周一回購金額再削至1.2億　首季績後累計回購1000萬股

股市 18:29 2023/06/05

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【騰訊700】一文看清騰訊績後回購

騰訊  （00700）  自從5月17日公布首季業績後，隨即在5月22日起展開新一輪回購，每日回購金額約3.5億，然而隨著騰訊績後股價反覆回落，騰訊上周三（31日）至周四（1日）突將回購金額加碼至4億元，但上周五（2日）卻又削至2.31億元，周一（5日）進一步跌至1.16億元。

據披露，騰訊周一回購約34.89萬股，每股平均回購價約332.786元，騰訊周一升1.2%，報338.2元，成交額66.76億元。

騰訊自績後累計回購1005.34萬股，涉資32.63億元。

績後回購次數 日期 回購股數（股） 回購金額（元） 每股平均回購價（元）
10 2023-06-05 348,900 116,109,070 332.786
9 2023-06-02 704,500 231,223,452 328.209
8 2023-06-01 1,260,000 401,035,194 318.282
7 2023-05-31 1,290,000 400,831,638 310.722
6 2023-05-30 1,120,000 351,569,344 313.901
5 2023-05-29 1,110,000 352,148,943 317.251
4 2023-05-25 1,090,000 353,407,975 324.228
3 2023-05-24 1,060,000 353,573,282 333.560
2 2023-05-23 1,040,000 352,955,408 339.380
1 2023-05-22 1,030,000 350,147,470 339.949

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記者：李哲毅

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