▲ 【私募股權】華平投資成為中歐基金最大機構股東

内地公募基金管理公司中歐基金最近有股權變更。美國私募股權公司華平投資（Warburg Pincus）公布，已完成受讓中歐基金的23.3%股權的交割，成爲該基金最大的機構股東。此前，該等股份為意大利聯合聖保羅銀行所持有。

中歐基金成立於2006年7月，是内地公募基金行業的龍頭公司。截至首季末，其管理總規模為4851億元，行業排名第21位，當中，股票型和混合型基金管理規模合計達2836億元，有公募「權益大廠」之稱。

華平投資表示，其擁有董事會和監事會席位，將在提升公司治理水平和管理能力、拓展創新業務和海外業務等方面，全方位助力中歐基金未來發展戰略。

目前，除了在内地擁全資的私募股權公司以外，華平投資亦有參股其他金融機構，包括華寶基金（持股比例29%）、中歐基金，以及消費金融公司中原消費金融和螞蟻集團在內的若干家金融科技公司。

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記者：伍鍵文