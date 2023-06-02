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【電視廣播TVB】TVB彈6%、淘寶第9場直播GMV破1億人幣　累計觀看人次近1000萬

股市 09:24 2023/06/02

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【電視廣播TVB】TVB淘寶第9場直播GMV破1億人幣　累計觀看人次近1000萬

電視廣播TVB （00511） 表示，周三（5月31日）TVB夥拍阿里巴巴 （09988） 淘寶舉行第九場直播「香港小姐專場」，該場直播帶貨長達9小時，最終總銷售額（GMV）突破1億元人民幣，累計觀看人次近1,000萬。

TVB周五（2日）早段升6%，報5.15元。

周三TVB淘寶直播由黎諾懿、陳自瑤、湯洛雯、高海寧、朱晨麗及何依婷參與帶貨，直播騷以「香港小姐」作主題，一班主持以華麗造型亮相，直播期間，高海寧、朱晨麗、湯洛雯及何依婷戴上名貴首飾行Catwalk，首度帶貨的湯洛雯化身廚娘煎牛扒，而何依婷則換上運動裝示範試用運動儀器。

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編輯：李哲毅

港股 電視廣播（00511） 阿里巴巴－SW（09988） 朱晨麗 湯洛雯 高海寧 陳自瑤 黎諾懿 TVB 阿里巴巴
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