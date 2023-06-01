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【綠色債券】港府成功發售近60億美元等值機構綠債、超額認購4倍　首次增設10年期人民幣債券

宏觀解讀 20:19 2023/06/01

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政府今（1日）宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售接近60億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券（下稱綠色債券）。這批根據規則144A / 規例S發售的美元綠色債券和根據規例S發售的歐元及人民幣綠色債券於昨日（5月31日）定價。

有關收益率如下：

5億美元的3年期債券為4.341% ；
7.5億美元的5年期債券為4.096% ；
10億美元的10年期債券為4.041% ；
7.5億歐元的4年期債券為3.406% ；
7.5億歐元的9年期債券為3.847% ；
60億人民幣的2年期債券為2.700% ；
60億人民幣的5年期債券為2.950% ；及
30億人民幣的10年期債券為3.300%。


政府指，今次發行包括不同貨幣及年期的機構綠債，繼續吸引不同類別的投資者，認購反應熱烈，共吸引接近300億美元等值的認購金額。其中人民幣債券的發行額比今年1月時發行的100億人民幣增加至150億人民幣，並首次增設10年期人民幣債券。

財政司司長陳茂波表示，今次發行包括首批10年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，以及進一步豐富離岸人民幣產品選擇，有序推進人民幣國際化，政府會繼續定期發行綠色債券，以推動市場創新和持續發展。

綠債募資將為具環境效益和推動香港可持續發展項目提供資金

這批綠債是透過於2021年初專為發行綠色債券而設的全球中期票據發行計劃發行，預期於本月7日交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠債獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

金管局代表政府發行今次綠債，募得資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的項目提供資金。今次發售綠債由東方匯理銀行及滙豐 （00005） 擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。花旗及摩根大通為美元及歐元綠色債券的聯席全球協調行，並連同法國巴黎銀行、美銀證券、摩根士丹利及瑞銀為聯席牽頭行和聯席簿記行。瑞穗為美元綠色債券的聯席牽頭行和聯席簿記行。中銀香港 （02388） 及工銀亞洲為人民幣綠色債券的聯席全球協調行，並連同交通銀行及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。

相關文章：

【綠色債券】港府據報再發行59.6億美元綠債　金額再破紀錄

編輯：胡學能

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