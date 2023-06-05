【網上熱話】家庭月入55K 原來唔適合生仔 ? 網民認為幾錢先可以生仔呢 ?

生兒育女看似是人生必經的階段，但生活在香港沒有一定的經濟基礎亦是不可能的事。故此，有人會提出月薪有多少才有資格生小朋友，亦有人指有幾多都不會生。生仔需要多少經濟資本呢?生兒育女的成本因地區、生活水平和家庭需求等因素而異，因此需要根據具體情況進行評估。

不過亦有一些基本因素可以考慮，例如住屋成本，例如目前的居住面積是否足夠，若不足需要搬到一個更大的家居，亦會增加育兒開支，飲食和日常開支，例如孩子的食品、衣物、玩具等開支，而且不會斷絕，會隨孩子的年齡增長而增加;教育和托兒費用 ; 醫療保健和保險等。

看看網民認為搵55K都不適合生仔的原因 :

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責任編輯：陳玉蓮