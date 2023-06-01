【恒指目標】FSMOne：恒指今年目標價18,500點　料下半年美債息、美匯指數回落

FSMOne（香港）總經理沈家麟表示，去年底時給予恒指今年的目標價為20,000點，當時預計港股在「有波幅、無升幅」的格局運行，至今仍未變。該公司調低港股的合理市盈率至9倍，恒指於今年的目標價為18,500點水平。

他解釋，在半導體等高科技產品被制裁，民營企業在整改風暴後仍舉步維艱，加上與西方國家關係緊張重塑了供應鏈格局，中港股市的國家風險溢價（Country Risk Premium）大幅攀升。上述因素將壓制中港股市估值，加上通縮和經濟疲弱狀況，故調低港股的合理市盈率。

展望今年下半年，沈家麟認為，受制於通脹仍高企，環球主要央行應對本輪下行周期的反應將會更慢，經濟硬着陸風險增加。他相信聯儲局在下半年加息機會不大，最多加一次息，美國債息和美匯指數將會回落。

沈指，本輪美股反彈的領袖板塊是大型科技股、半導體股和AI相關股票，這些股票都累積了一定漲幅，部分開始超買。「AI熱潮就像99年科網泡沫，其對整體晶片出貨量和先進製程產能佔比有限，但市場狂歡下相關板塊估值較貴。現時整體美股估值又再升至接近高端區間，但在經濟增長放緩下，業績有下修風險。市場仍未完全計入上述利淡因素，美股的投資價值仍未算吸引。」沈家麟認為，「增長股+價值股」的槓鈴投資策略能應對美股的波動。

FSMOne：現為買短債黃金時刻

FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗認為，加息周期來到尾聲，利率及債息均為2007年以來最高水平，故現時是買短年期債券的黃金時刻，存款證亦是最佳投資工具之一。另外，在之前6次的加息周期中，10年期債息均在最後一次加息前見頂，因此，要徹底避開中長年期債券的時間已經過去，其吸引力已顯著回升。企業債券方面，高投資級別（A級或以上）企業債券更吸引；相反，內房行業未見復甦，中國高收益債券前景仍不明朗，而歐美高收益債券的息差亦未能充分反映衰退風險，整體吸引力仍不足。

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編輯：胡學能