▲ 【虛擬資產】HashKey PRO遞交牌照申請在香港開展零售業務

虛擬資產交易平台HashKey PRO宣布，正式遞交牌照申請在香港開展零售業務，HashKey Group行政總裁李啟泰表示，通過積極申請必要的牌照，反映出公司對監管合規性的承諾。

HashKey PRO目前已持有證監會的1號及7號牌照，可向專業投資者提供虛擬資產交易服務，HashKey PRO的首席執行官Colin Zhong表示，現仍處於虛擬資產行業的早期階段，對於有機會在香港擴大和深化這個市場的規模，感到非常正面。

Zhong指出，HashKey PRO建立平台時，首先考慮的是合規性以及如何最好地確保我們客戶的資金安全，其營運模式就是圍繞這一原則設計的。

根據《關於虛擬資產交易平台經營者監管要求的建議性意見》最新的諮詢結論，持牌的虛擬資產交易平台將遵守指引，包括許可和行為要求，HashKey PRO稱，認同健全的投資者保護措施的至關重要性，會致力於進行適當性評估，實施代幣審核委員會，並遵守為向零售用戶提供的虛擬資產實施的嚴格盡職調查和准入標準。

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記者：李哲毅