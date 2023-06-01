▲ 【虛擬資產】意博金融：有意申請VASP牌照 正多方探究推比特幣現貨ETF

香港虛擬資產交易平台發牌制度於6月1日起生效，意博金融（VSFG）主席諸承譽表示，有意申請VASP牌照，有助更好服務客戶。諸承譽又透露，意博金融正與數間本港交易所買賣基金（ETF）發行商及監管機構商討，讓旗下直接追蹤比特幣現貨的基金，以ETF形式香港上市，讓散戶及機構透過現有證券戶口涉獵虛擬資產。

意博金融在港提供私人財富管理及機構資產管理服務，諸承譽表示，公司冀結合傳統及虛擬資產，認為產權代幣化為未來趨勢之一，此前曾協助鐵達尼號以其相關資產通過代幣化籌集資金。

數碼港前主席林家禮近月加盟意博金融擔任榮譽主席，林家禮看好更多中東家族辦公室落戶香港，估計對方對虛擬資產、綠色金融、金融科技初創的投資意欲濃厚，而香港虛擬資產法規有助提高市場信心。

林家禮補充，去年出現LUNA幣、FTX交易所爆煲，一度影響市場對虛擬資產信心，然而香港推出較完善的發展宣言及監管框架重新吸引市場信心，吸引機構投資者回歸，同時確保行業有科技發展空間。

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編輯：李哲毅