  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】意博金融：有意申請VASP牌照　正多方探究推比特幣現貨ETF

股市 19:03 2023/06/01

分享：

分享：

【虛擬資產】意博金融：有意申請VASP牌照　正多方探究推比特幣現貨ETF

香港虛擬資產交易平台發牌制度於6月1日起生效，意博金融（VSFG）主席諸承譽表示，有意申請VASP牌照，有助更好服務客戶。諸承譽又透露，意博金融正與數間本港交易所買賣基金（ETF）發行商及監管機構商討，讓旗下直接追蹤比特幣現貨的基金，以ETF形式香港上市，讓散戶及機構透過現有證券戶口涉獵虛擬資產。

意博金融在港提供私人財富管理及機構資產管理服務，諸承譽表示，公司冀結合傳統及虛擬資產，認為產權代幣化為未來趨勢之一，此前曾協助鐵達尼號以其相關資產通過代幣化籌集資金。

數碼港前主席林家禮近月加盟意博金融擔任榮譽主席，林家禮看好更多中東家族辦公室落戶香港，估計對方對虛擬資產、綠色金融、金融科技初創的投資意欲濃厚，而香港虛擬資產法規有助提高市場信心。

林家禮補充，去年出現LUNA幣、FTX交易所爆煲，一度影響市場對虛擬資產信心，然而香港推出較完善的發展宣言及監管框架重新吸引市場信心，吸引機構投資者回歸，同時確保行業有科技發展空間。

相關文章：

【虛擬資產】OSL申請提升牌照擴展散戶交易　虛擬資產交易平台新監管今生效

【虛擬資產】證監會交代12個月過渡安排　設虛擬資產營運者專頁、可查詢名單

編輯：李哲毅

港股 家族辦公室 財富及資產管理 金融 比特幣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】HashKey PRO遞交牌照申請在香港開展零售業務

下一篇文章

【大行看法】晉達：中資股目前最大挑戰為市場情緒偏弱　料人民幣中綫溫和偏軟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【恒指夜期+北水】北水續走資逾36億　逾3個月來首次連續兩日走資　買騰訊美團沽指數ETF　恒指夜期升16點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續走資逾36億　逾3個月來首次連續兩日走資　買騰訊美團沽指數ETF　恒指夜期升16點（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨升34點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨升34點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款