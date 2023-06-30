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【新股IPO】首家18C特專科技公司申請上市　黑芝麻智能傳集23億、9名資深投資者包括小米騰訊

新股IPO 16:11 2023/06/30

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【新股IPO】首家18C特專科技公司申請上市　黑芝麻智能傳集23億、9名資深投資者包括小米騰訊

港交所 （00388） 3月底引入18C上市規則，容許特專科技初企申請上市，事隔3個月首次有公司以18C章規則申請上市。內地自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能最新提交A1上市申請文件，據市場消息，黑芝麻智能集資介乎2至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元）。中金及華泰國際為黑芝麻智能的聯席保薦人。

據黑芝麻智能所提交的文件，公司以按上市規則18C章「未商業化公司」，即公司市值超過100億港元。

因應18C章要求，黑芝麻智能有9名資深獨立投資者投資，持股最多的是風投公司北極光創投，上市持股11.48%，武岳峰資本持股7.67%，Oceanpine旗下海松另持股5.97%。其他資深獨立投資者包括小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、中銀投資、國投招商、吉利集團、上汽等。

黑芝麻去年虧損27.5億元人民幣

黑芝麻自2016年成立，今年躋身福布斯中國新晉獨角獸，去年8月透過私募融資逾5億美元，估值近20億美元。集團於矽谷、新加坡、深圳、上海、武漢及成都等地成立研發及銷售中心。

黑芝麻從事自動駕駛產品及解決方案及智能影像解決方案的銷售，去年出貨25000片SoC產品，收入按年增1.7倍至1.65億元（人民幣，下同）；虧損擴大17%至27.5億元。

公司過去3年的研發開支合計達16.14億元，合計虧損則達58.7億元。

黑芝麻預期，集資額30%將用於研發團隊開發智能汽車SoC；25%用於開發及升級智能汽車支持軟件，例如Linux及QNX；20%用於智能汽車SoC及車規IP核研發所採 購材料、流片服務及軟件；10%作銷售營銷及建立商務團隊的商業化發展；5%作開發自動駕駛解決方案，如V2X邊緣計算解決方案及商用車主動安全系統Patronus。

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記者：宋佩恩

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