【新股IPO】小米概念股黑芝麻智能遞表　傳集23億

▲ 【新股IPO】小米概念黑芝麻智能遞表 傳集23億

小米 （01810） 投資的自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能，趕在6月提交上市申請。黑芝麻去年收入按年增1.7倍至1.65億元（人民幣，下同）；虧損擴大17%至27.5億元；毛利率減少6.7個百分點。

黑芝麻預期，集資額30%將用於研發團隊開發智能汽車SoC；25%用於開發及升級智能汽車支持軟件，例如Linux及QNX；20%用於智能汽車SoC及車規IP核研發所採 購材料、流片服務及軟件；10%作銷售營銷及建立商務團隊的商業化發展；5%作開發自動駕駛解決方案，如V2X邊緣計算解決方案及商用車主動安全系統Patronus。

黑芝麻自2016年成立，今年躋身福布斯中國新晉獨角獸，去年8月透過私募融資逾5億美元，估值近20億美元。集團於矽谷、新加坡、深圳、上海、武漢及成都等地成立研發及銷售中心。

據外電消息指，黑芝麻集資介乎2至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元）。中金及華泰國際擔任聯席保薦人，小米於2021年9月投資黑芝麻。

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記者：宋佩恩