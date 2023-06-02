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Kylie Jenner視察旗下工廠捱轟 披頭散髮唔戴手套調製化妝品

環球社會熱點 10:05 2023/06/02

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美國名媛Kylie Jenner一手創辦同名化妝品牌，年僅25歲已擁有數十億身家。Kylie於家族真人騷《The Kardashians》新一集帶觀眾視察自家品牌工廠，但披頭散髮兼沒有戴手套就示範調製化妝品，結果惹來網民批評。

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外媒《Page Six》報道，《The Kardashians》周四（1日）播放的第3季第2集中，Kylie視察Kylie Cosmetics位於意大利米蘭的工廠。

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據悉，Kylie在實驗室内披著一頭長髮也沒有戴手套，直接示範調配Kylie Cosmetics品牌的遮瑕膏。她甚至拿起一個燒杯放在唇邊，開玩笑地說自己有點想喝這杯東西。

Kylie更用刮勺將產品塗抹在手背，然後在未經消毒的情況下將刮勺放回燒杯內。

Kylie去年8月也在社交媒體Instagram發布照片，顯示自己親自到工廠實驗室參與化妝品研發工作。她當時同樣沒有戴手套和束起長髮。

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部分網民留言表示，很擔心Kylie散落的頭髮會出現在產品當中。

競爭對手貝內特 （Kevin James Bennett）更發文狠批Kylie，指她在不遵守衛生流程的情況下接觸產品。

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責任編輯：鄭錦玲

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