【零售市道】本港4月零售銷售按年升15%　分析指經濟在復甦軌道

▲ 分析師預料，五一黃金週旅客數字將繼續增長，訪港旅客增速或有所回落，但本地消費力有承托，料5月零售銷售按年升幅有望上到20%。

本港開關已數月，政府早前亦宣布派發第二期消費券提振本地經濟，本地零售市道或逐步向好。政府統計處昨（1日）發表2023年4月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值按年上升15%，升幅高於市場預期。分析指，開關後訪港旅客數字飆升帶動消費，本地消費力亦強，零售銷售回暖跡象明顯，預期本地零售將持續增長，經濟穩步上揚。

政府統計處發表最新零售業銷貨額數字，2023年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為347億元，較2022年同期上升15%，較市場預期的13.8%為高；而2023年4月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升13.3%，同樣較市場預期9.5%為高。

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按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年4月與2022年4月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升75.2%，服裝上升38.6%；藥物及化妝品上升34.8%；汽車及汽車零件亦升18.4%。

料5月升幅或達20%

恆生銀行首席經濟師薛俊昇表示，香港零售銷售及經濟復甦進程理想，通關效應帶回不少旅客訪港並消費，同時得到復活節長假期加持，本地及遊客消費都錄得非常強勁增長。「除了貴價首飾，耐用品、零售、服裝、汽車等都錄得升幅，反映旅客消費強勁外，本地消費力亦不容忽視。」他續指，4月零售數字訪港與旅客升幅吻合，復活節假期旅客飆升確有提振作用，預料5月零售數字會繼續有雙位數字增長。

經過數月升幅，估計未來升幅或有所回落，是否能持續錄得強勁增長，必須看外圍環境因素，如外圍因素持續不明朗，或有礙消費意欲，但整體經濟都在復甦的軌道上。

對於本地零售市道是否回暖，上海商業銀行研究部主管林俊泓亦表示，數字符合預期，對比上月因為有低基數效應的強勁升幅，4月數字回落亦屬正常。「整體問題不大，但留意到4月份旅客增長數字對比2月剛開關時，其增速有所減慢，消費力或沒有想象中強。」他預料，五一黃金週，旅客數字將繼續增長，訪港旅客增速或有所回落，但本地消費力有承托。「料5月零售銷售按年升幅有望上到20%。」

「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升75.2%」太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明表示，銷售數字增幅全部來自旅客，整體非常鼓舞，對比以往零遊客，反映香港旅遊業已復甦，但其他金融、地產行業仍有待觀察。他預料，5月數字或與4月相約。「以往4、5月數字會好接近，相差約5%左右，而從前最強勁的持續增幅或要待到7、8約暑假期間才會出現。」

【零售市道】本港零售數據按年升15% 反映市道逐步回暖

記者：李彥煒

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