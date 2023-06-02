倫敦成英首置者入市最難城市 最平地區月供僅超5000元

英國地產中介公司Rightmove研究60個城市首置人士購買房屋的平均價格，結果發現倫敦最為昂貴，而西約克郡的布拉德福德（Bradford）則是最便宜。在布拉德福德首次置業人士，通常購買的房屋平均要價約10.5萬英鎊（約102萬港元）。

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Rightmove假設首置者則繳付10%作為首期，供款期為25年，發現他們多數選擇的兩房單位平均價格以布拉德福德的價格最低，每月供款額或僅為521英鎊（約5,073港元）。

英首置者入市最容易城市頭5位

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第二低的則為西北部坎布里亞郡（Cumbria）的卡萊爾（Carlisle），首置者平均每月供款額為522英鎊（約5,083港元）。

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而首都倫敦則為樓價最高地區，當地首置者平均每月供款額達2,533英鎊（約2.5萬港元）。此外則是被喻為「倫敦後花園」、位於赫福郡（Hertfordshire）的St Albans，因有通往倫敦的特快列車，備受上班族等族群青睞，首置者每月平均供款額為1,958英鎊（約1.9萬港元）。

英首置者入市最難城市頭5位

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Rightmove指研究結果顯示，繳付10%首期並選擇月供，首置者每月負擔較在約一半的城市租樓低。若買家能支付15%的首期，相關比例更升至3分2。機構指，英國首置者入市的平均價格已逾22.6萬英鎊（約220萬港元），創歷史新高。

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責任編輯：李俊儀