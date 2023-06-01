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【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升

科技 18:23 2023/06/01

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全球網絡安全問題隨企業數碼轉型、虛擬資產行業冒起，並且成為企業及大眾都愈來愈關注的議題。網絡安全公司Mandiant發布最新報告揭示，去年全球網絡攻擊停留時間（Dwell Time）中位數雖下降至16日，但偵測到勒索軟件的平均日數則有所增加。

【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱

網絡攻擊停留時間，即指從網絡入侵開始到被識別之間的時間。據Mandiant網絡攻擊年度報告「M-Trends 2023」顯示，與勒索軟件相關的網絡攻擊停留時間，從2021年的5日，升至2022年的9日；與非勒索軟件相關的網絡攻擊停留時間，則從2021年的36日，大幅下降至17日。使去年全球整體網絡攻擊停留時間中位數，由2021年的21天，下降至16天。

惟在亞太區，去年整體網絡攻擊停留時間中位數不跌反升，由2021年的21日，升至去年的33日。當中與勒索軟件相關的網絡攻擊停留時間，從2021年的9日，增一倍至去年的18日；與非勒索軟件相關的網絡攻擊停留時間，則從2021年的38日，增至60日。

Google Cloud-Mandiant港澳區總經理徐伊芬指，近年以勒索軟件作攻擊手段的攻擊者，更傾向入侵及取得受害人更多資料後，才通知受害人以勒索金錢，使與勒索軟件相關的平均網絡攻擊停留時間有所上升。

此外，她又提到，儘管不少企業均已提高網絡安全意識，但由於網絡攻擊者的技術不斷提升，大部分的攻擊事件都是由外部或第三方所識別，而非企業內部系統所偵測到。強調企業不單要提高安全意識，更要有實際行動，如採用可針對最常見的網絡攻擊，及能跟上網絡威脅趨勢的方案，以及時預防和偵測出攻擊者的行動。

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記者：殷凱怡

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