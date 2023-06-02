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【Bilibili】嗶哩嗶哩轉跌3%續創半年低　首季收入增長0.3%、經調整虧損收窄至10億人幣　廣告營業收入增長22%

股市 10:28 2023/06/02

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【Bilibili】嗶哩嗶哩首季收入增長0.3%、經調整虧損收窄至10億人幣　廣告營業收入增長22%

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） （美：BILI）首季淨營業額總額按年增長0.3%至51億元（人民幣，下同），經調整淨虧損按年收窄38%至10億元（150.1百萬美元），列帳淨虧損按年減少72%至6.3億元。嗶哩嗶哩維持今年淨營業額介乎240億至260億元的預測。

嗶哩嗶哩周五（2日）早段升1%後轉跌2.9%，報120.5元，曾低見118.2元，續創半年低。

由於廣告產品優化及廣告效率提升，嗶哩嗶哩上季廣告營業收入增長22%至13億元。增值服務營業額增加5%至22億元，主要由於公司加強了商業化能力建設，以及直播服務的付費用戶數量增加所致。移動遊戲營業額減少17%至11億元，因期內缺少新遊戲推出所致。

日均活躍用戶增加18%至9370萬

集團上季毛利潤增加37%至11億元，毛利率按年升6個百分點至22%。嗶哩嗶哩上季日均活躍用戶按年增加18%至9370萬，月活躍3152萬；日活用戶佔月活用戶比例提升至29.7%。期內用戶日均使用時長為96分鐘。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，集團未來主要目標仍將是提高商業化效率和強化盈利能力。首席財務官樊欣指，集團多項支出控制措施效果顯著，其中包括銷售和營銷開支同比減少了30%。

截至2023年3月31日，現金及現金等價物、定期存款及短期投資194億元。

相關文章：【嗶哩嗶哩9626】B站CEO陳睿：AI影片投稿量按年增86%　過去一年2億用戶觀看科技類內容

相關文章：【大行報告│bilibili】大摩下調嗶哩嗶哩目標價　「賽馬娘」押後推令收入貢獻減少

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編輯：陳韻妍

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