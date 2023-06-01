▲ 【虛擬保險】OneDegree：首季火險投保額按年增長85% 總受保金額倍增

虛擬保險公司OneDegree公布，首季火險投保額達到去年全年火險投保額的38%，截至今年3月底止，該公司火險總受保金額按年倍增。該公司首季火險投保額較去年同期增長85%，遠高於保監局最新公布全港首季火險毛保費3.3%的增幅。

該公司早前進行市場調查顯示，受訪用家在自行選擇火險公司後，火險每年保費前後相差最多90%，即每年可節省達5,100元保費。以按揭貸款長達30年計，合共全期火險保費可節省超過15萬元。調查公布後，該公司收到更多「轉會」查詢，公司火險業務顯著增長。

OneDegree副行政總裁周美華表示，自從公布上述調查報告以來，有更多業主「轉會」到該公司，當中有逾四分之一是從其他自行選擇的保險公司「轉會」過來，她預期該公司今年火險業務可倍增。

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編輯：胡學能