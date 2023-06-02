TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者

人工智能（AI）技術近來成為熱門話題，短影片社交平台TikTok亦掀起一股新風潮。不少TikTok用戶利用AI，「還原」兇殺案中的兒童受害者，並讓他們「親述」自己遇害過程。不少網民直言，影片令人感到毛骨悚然。

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美國媒體報稱，Tiktok上突然出現大量由AI生成的兒童受害者影片，當中加上電腦配音，「親自」講述遇害經過。影片涉及的案件多數十分轟動，包括1995年被母親殺害的6歲女童Elisa Izquierdo。

不止有遇害者「親身說法」，更有人用AI仿製出1929年槍殺8歲女童Cecile的6歲男童Carl Newton Mahan，講述犯案過程的畫面。

其中一個上傳相關內容的帳戶吸引多達接近5萬人追蹤，據雜誌《滾石》（Rolling Stone）報稱，TikTok以違反社群規定為由封鎖帳戶。

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紐黑文大學（University of New Haven）刑事司法助理教授Paul Bleakley表示，影片奇怪且令人毛骨悚然，用意似乎想刺激強烈情感反應，吸取更多點擊及讚好。但他坦言，影片令人感到不安。

Bleakley指出，影片不止使眾多用戶不安，更可能對案件受害家庭再次造成傷害。他亦直言，針對現時狀況，受害者家屬可以採取法律行動反擊。

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責任編輯：吳漢培