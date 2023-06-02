【股壇金手指】惠理集團彈高6%　謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發　套現約11億　擬派特別息0.5元

▲ 【股壇金手指】謝清海葉維義減持惠理20%股權 套現約11億 擬派特別息0.5元

惠理集團 （00806） 發報通告表示，創始股東謝清海及葉維義以每股3元出售合共最多3.69億股予廣發証券 （01776） 的全資附屬公司廣發控股（香港），佔惠理集團發行股數的20.2%，涉及11.07億元，總額不超過10億元人民幣的港元等值金額。

惠理集團周五（2日）彈高6.4%，報2.5元。

交易須於11月30日前達成若干先決條件後，包括向監管機構獲得必要的監管審批及完成註冊，方告完成。

董事會可能考慮於交易完成前宣派每股不超過0.5元特別現金股息，日期另行公佈。

交易完成後，謝清海持股由25.43%跌至13.13%，葉維義持股由16.35%跌至8.45%。

廣發証券表示，今次交易是根據公司發展戰略，「積極響應服務國家粵港澳大灣區戰略及人民幣國際化的部署」，廣發証券又指，交易有助於增強其境外資產管理業務的競爭能力，提升公司國際化水平。

（第二版加入廣發公告）

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記者：譚志偉