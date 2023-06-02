  • 30°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 10:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股壇金手指】惠理集團彈高6%　謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發　套現約11億　擬派特別息0.5元

股市 09:28 2023/06/02

分享：

分享：

【股壇金手指】謝清海葉維義減持惠理20%股權　套現約11億　擬派特別息0.5元

惠理集團 （00806） 發報通告表示，創始股東謝清海及葉維義以每股3元出售合共最多3.69億股予廣發証券 （01776） 的全資附屬公司廣發控股（香港），佔惠理集團發行股數的20.2%，涉及11.07億元，總額不超過10億元人民幣的港元等值金額。

惠理集團周五（2日）彈高6.4%，報2.5元。

交易須於11月30日前達成若干先決條件後，包括向監管機構獲得必要的監管審批及完成註冊，方告完成。

董事會可能考慮於交易完成前宣派每股不超過0.5元特別現金股息，日期另行公佈。

交易完成後，謝清海持股由25.43%跌至13.13%，葉維義持股由16.35%跌至8.45%。

廣發証券表示，今次交易是根據公司發展戰略，「積極響應服務國家粵港澳大灣區戰略及人民幣國際化的部署」，廣發証券又指，交易有助於增強其境外資產管理業務的競爭能力，提升公司國際化水平。

（第二版加入廣發公告）

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購

記者：譚志偉

港股 葉維義 謝清海 惠理集團（00806） 廣發証券（01776）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中資券商】中信建投插4%　總經理李格平辭任執董　內媒爆其近日被帶走調查

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開4%　阿里雲推AI助手「通義聽悟」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【美股收市】儲局官員集體放鴿 道指收漲153點　納指重返13000關　C3.ai收跌逾13%（不斷更新）
【美股收市】儲局官員集體放鴿 道指收漲153點　納指重返13000關　C3.ai收跌逾13%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【債務上限】參議院多數黨領袖：已達成共識加速表決債務上限法案　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】參議院多數黨領袖：已達成共識加速表決債務上限法案　一文看清最新進展（不斷更新）
【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息　6月不加息機會率急增至67%
【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息　6月不加息機會率急增至67%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款