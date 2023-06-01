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【本地地產】 料行業今年平均融資成本增加至3.9% 大摩降多隻地產股目標價

股樓投資 18:00 2023/06/01

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大摩發表最新研究報告，認為高息環境對本地地產股仍有影響，對比之下，經營零售業務的地產商仍然是首選，並且看好寫字樓市場，因為寫字樓租金正在觸底，而住宅價格反彈浪則稍歇。然而，香港的銀行同業拆息（HIBOR）升高意味著地產商今年更高的利息支出和每股盈利受壓。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

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該行估計，今年行業平均融資成本將按年增加80個基點至3.9厘，整體利息支出將按年增加23%，而假設融資成本每升100個基點，將令新世界發展（00017）、恒基地產（00012）及九龍倉置業（01997）及嘉里建設（00683）今年盈利相對去年減少7%至32%。

本地樓市方面，該行預計本港住宅價格隨著交易量放緩以及投資需求疲軟，升勢料稍歇，並將今年住宅樓價升幅預測由10%降至8%。該行將新世界及嘉里建設評級降至「與大市同步」，目標價分別降至21元及22元，並下調恒基地產評級至「減持」，目標價下調10%至25.5元。

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記者：郭秀慧

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大行報告 嘉里建設（00683） 新世界 恒基 嘉里 九龍倉置業（01997） 滙豐控股（00005） 新世界發展（00017） 恒基地產（00012）

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