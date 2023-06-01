【區塊鏈】滙豐港大商業案例比賽　須解決與區塊鏈相關商業難題　馬尼拉亞典耀大學奪冠

「2023滙豐/香港大學亞太區商業案例比賽」圓滿舉行，由菲律賓馬尼拉亞典耀大學奪冠。該項全球最大規模、專為大學本科生而設的競賽，今年吸引了亞太區內外19個不同國家及地區共24支隊伍角逐。參賽者透過解決與區塊鏈技術相關的真實商業難題，親身體驗該項科技如何改變營商模式。逾1,000名大學生參與比賽。

今年決賽的商業案例圍繞一家亞洲領先的藥品分銷商所研發、用於藥品追蹤的區塊鏈產品，參賽隊伍需以創新思維為該公司制訂海外發展方案，以推廣此項技術在業內的應用。

香港上海滙豐銀行兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，科技正在改變全球的營商模式，銀行業亦不例外，年輕一代若能掌握這些科技趨勢，將可更好應對挑戰，成為出色的未來商業領袖。

另外，主辦方在比賽期間對參賽者進行調查，結果顯示能獲得跨國機構的實習或畢業後培訓機會，是絕大部分受訪者（88%）到香港工作的首要考慮，而43%的受訪者則把創科工作機會列為首要考慮因素。調查亦顯示，在考慮外地工作機會時，受訪者認為工作前景及個人發展，較薪酬重要。

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編輯：胡學能