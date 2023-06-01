【大行看法】晉達：中資股目前最大挑戰為市場情緒偏弱　料人民幣中綫溫和偏軟

▲ 晉達：中資股目前最大挑戰為市場情緒偏弱 料人民幣中綫溫和偏軟

中港市場今年表現疲弱，港股年內更累跌近8%，跑輸環球主要股市。晉達資產管理表示，現時最大的挑戰為市場情緒偏弱，中資股盈利預期或仍要下調，但幅度會較少，在政策支持下，相信下半年中國股市表現會更佳，又預期人民幣滙價在未來3至6個月將溫和偏軟。

除了外資仍然「低配」中國股市，晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢指，本地資金流今年亦偏靜，沒有太多增量資金流入亞洲市場，所以股市並沒有大幅反映中國首季經濟的復甦。若要提振市場情緒，認為企業需要實現可持續的盈利，並形容今年首季大部份中資企業仍交出低於市場預期的盈利表現。她指，自去年下半年起，中資股盈利已經逐步按季改善，市場可能仍需下調預期，但現時的下調幅度將更小，形容有如隧道盡頭的曙光。

她指，外資流動未來仍將受地緣政治及環球經濟情況影響，本地資金則可受惠於中國結構性增長，中國的財富管理業務仍在起步階段。她又指，中國長綫增長故事仍然穩固，主因受惠居民財富潛在增長、科技創新、能源轉型及中國國企改革等。

市場正靜待更多政策刺激

馬文暢指，中國今年如酒店、旅遊等高頻數據表現良好，但工業數據落後，房地產相關行業的數據亦疲弱。即使今年將由消費驅動經濟，服務端已率先恢復，但商品方面的復甦則要視乎居民收入，這亦關乎於就業情況，但現時中國的就業情況未見明顯改善，故相信市場正靜待更多政策刺激。

她又指，只要中資企業的質素良好，估值平，仍有投資機遇，但要小心揀股，相對看好消費、工業及科技行業。她提醒，人工智能（AI）相關投資主題普遍已大升，籲不要盲目高追。

另外，晉達資產管理全方位中國債券聯席投資組合經理蕭光平表示，從固定收益角度來看，中國近月數據不如市場預期強，政府也沒有入場對貨幣進行干預，故導致利率走低以及人民幣滙價偏弱。他預期，人民幣在中綫將溫和偏軟，以利好出口，而中國也沒有需要加息，因中國沒有通脹壓力，目前利率水平將繼續利好增長。

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記者：袁諾曦