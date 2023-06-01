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【港燈2638】港燈委任鄭祖瀛為新任行政總裁　接替7月退任的尹志田

股市 17:42 2023/06/01

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【港燈2638】港燈委任鄭祖瀛為新任行政總裁　接替7月退任的尹志田

港燈電力投資 （02638） 宣佈，行政總裁尹志田將退任行政總裁以及附屬港燈的董事總經理職務，由港燈電力投資執行董事兼港燈營運董事鄭祖瀛接任，7月1日生效。另外 ，港燈工程建設總經理關應良，將獲委任為港燈電力投資執行董事及港燈工程董事，負責發電及輸配電系統的發展和營運，亦於7月1日生效。履新後，鄭祖瀛和關應良將分別出任港燈電力投資可持續發展委員會的主席和成員。

鄭祖瀛於1979年加入港燈集團，2017年起出任港燈營運董事。他多年來負責集團的營運業務，帶領發電廠、輸配電系統和系統控制中心的運作，以及推進資訊科技基礎建設等不同領域。

鄭祖瀛於1979年加入港燈集團

港燈電力投資主席霍建寧形容，鄭祖瀛為人正直，抱有堅定信念，對集團業務有深入和透徹的了解。霍建寧表示，鄭祖瀛將帶領集團持續發展的同時，繼續為客戶提供世界級的電力服務。新任工程董事關應良將負責集團所有工程事宜，霍建寧稱，關應良具備豐富經驗，必有助提升集團的營運表現，促進港燈日後邁向零碳能源的目標。

霍建寧亦衷心感謝尹志田在過去45年來，盡心盡力服務港燈及其母公司電能實業 （00006） ，並為其在香港及海外業務的增長和發展，奠下了堅實的基礎。

相關文章：【電力故障】港燈電力系統故障多處停電　歷時約48分鐘　港燈：正調查事故原因

港股 港燈－SS（02638） 電力 可持續發展 霍建寧 港燈 香港 電能實業（00006）
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