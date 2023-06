美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標

美國康奈爾大學(Cornell University)最近一項研究發現,當地的議員難以分辨真人和人工智能(AI)生成的電郵。有份參與研究的學者Sarah Kreps表示,大量研究證明電郵和信件,能影響議員制定政策,AI電郵或被同於影響公共政策。

丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手 【下一頁】

相關研究已發表在《New Media and Society》期刊上發表,研究人員讓大學生就各類政策議題撰寫電郵,然後再利用AI語言模式GPT-3,生成相同主題的電郵。最後向約7,000名各州州議員同時發送學生及AI生成的電郵。

研究按照相關州議員的回覆率,判斷他們是否能夠辨別AI生成的電郵。Sarah Kreps解釋指,不同研究均指出信件回覆率是議員判斷議題的重要指標。議員時間有限,所以不會花費時間回覆被判斷為垃圾郵件的電郵。結果發現,由AI生成的電郵回覆率僅低真人撰寫電郵2%。

Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行(有片) 【下一頁】

研究人員表示,2%或在統計學上被認為具有巨大差別,但現實上相差很少。Sarah Kreps亦在本月中的總統科技及科技顧問委員會(Council of Advisors on Science and Technology)會議中指,民眾可以利用AI輕鬆生成獨特的文本,及消除自動信息(automated message)的痕跡,令信息變得更加難以區分,分辨電郵由真人撰寫變得更為需時。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀