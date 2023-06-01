  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標

環球社會熱點 18:01 2023/06/01

分享：

分享：

美國康奈爾大學（Cornell University）最近一項研究發現，當地的議員難以分辨真人和人工智能（AI）生成的電郵。有份參與研究的學者Sarah Kreps表示，大量研究證明電郵和信件，能影響議員制定政策，AI電郵或被同於影響公共政策。

丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手 【下一頁】

相關研究已發表在《New Media and Society》期刊上發表，研究人員讓大學生就各類政策議題撰寫電郵，然後再利用AI語言模式GPT-3，生成相同主題的電郵。最後向約7,000名各州州議員同時發送學生及AI生成的電郵。

研究按照相關州議員的回覆率，判斷他們是否能夠辨別AI生成的電郵。Sarah Kreps解釋指，不同研究均指出信件回覆率是議員判斷議題的重要指標。議員時間有限，所以不會花費時間回覆被判斷為垃圾郵件的電郵。結果發現，由AI生成的電郵回覆率僅低真人撰寫電郵2%。

Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片） 【下一頁】

研究人員表示，2%或在統計學上被認為具有巨大差別，但現實上相差很少。Sarah Kreps亦在本月中的總統科技及科技顧問委員會（Council of Advisors on Science and Technology）會議中指，民眾可以利用AI輕鬆生成獨特的文本，及消除自動信息（automated message）的痕跡，令信息變得更加難以區分，分辨電郵由真人撰寫變得更為需時。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手
今日
丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手
Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片）
2023/05/31
Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片）
科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰
2023/05/31
科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
2023/05/23
網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動
高盛料未來10年內 AI可增標普500企業利潤3成
2023/05/18
高盛料未來10年內 AI可增標普500企業利潤3成

你可能感興趣

丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手
今日 12:14
丹麥首相國會演説 自爆演講稿部分出自AI之手
Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片）
14:32 2023/05/31
Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片）
科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰
11:01 2023/05/31
科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰
人工智能 網絡熱話 美國

上一篇文章

新加坡收緊食客不還餐盤罰則 今起違者面臨檢控罰款

下一篇文章

澳洲5月樓價按月升1.2% 連升3個月升幅創年半新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視
外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視
【俄烏戰爭】馬克龍稱和談重要過普京受審 俄軍再炸基輔釀3死（持續更新）
【俄烏戰爭】馬克龍稱和談重要過普京受審 俄軍再炸基輔釀3死（持續更新）
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款