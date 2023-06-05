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【內房銷售】金地商置5月銷售按年升13% 一文看清5月内房銷售（不斷更新）
内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，5月內地百強房企銷售額按年增長2.9%，經季節調整後，按月則下降18.8%。今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比首4個月跌4.4個百分點。中指院解釋，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。
本報綜合各大內房的5月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
|内房
|5月銷售
|首5個月銷售
|銷售額（億）
|按年變幅
|銷售額（億）
|按年變幅
|美的置業 （03990）
|59.0
|-19.8%
|354.6
|+11.1%
|金地商置 （00535）
|32.4
|+13.1%
|162.1
|-21.1%
|大唐集團 （02117）
|13.6
|-29.5%
|67.7
|-33.3%
|銀城國際 （01902）
|4.5
|-47.8%
|37.2
|-27.3%
|景瑞控股 （01862）
|4.5
|-35.2%
|20.6
|-46.3%
金地商置 （00535） 公布，5月合同銷售額32.42億元，按年增13.1%；合約銷售總面積約25.04萬平方米，按年增80.8%。今年首5個月，累計合約銷售總額162.08億元，按年倒退21.1%；累計銷售總面積約107.04萬平方米，按年反升17.4%。
大唐 （02117） 公布，5月合同銷售額13.6億元， 按年減少29.5%；合同銷售面積13.1萬平方米，按年減少60.7%；每平方米平均銷售價格為10,335元，按年增加6.7%。今年首五個月，集團累計合同銷售金額約67.7億元，按年倒退33.3%；累計合同銷售面積約65.5萬平方米，按年倒退36%；合同銷售均價約每平方米10,337元，按年增加4.2%。
銀城國際 （01862） 公布，5月合約銷售金額4.5億元，按年減少47.8%，已售建築面積約1.9萬平方米，按年跌57.2%；銷售均價14,062元，按年增22.1%。今年首5個月，累計合約銷售金額約37.2億元，按年減少27.3%，已售建築面積約17萬平方米，按年減少26.7%；銷售均價21,894元，按年減少1%。
景瑞控股 （01862） 公布，5月合同銷售金額4.5億元，按年跌35.2%，已售建築面積約2.5萬平方米，按年跌44.4%；每平方米銷售均價17,763元，按年增加16.5%。今年首5個月，累計合同銷售金額約20.6億元，按年減少46.3%，已售建築面積約11.3萬平方米，按年減少53.4%；每平方米銷售均價18,274元，按年增15.4%。
美的置業 （03990） 公布，5月合同銷售金額59億元，按年跌19.8%，已售建築面積約46.4萬平方米，按年跌2成。今年首5個月，累計合同銷售金額約354.6億元，按年增11.1%，已售建築面積約274.9萬平方米，按年增3.27%。
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記者：伍鍵文