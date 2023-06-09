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【內房銷售】潤地上月銷售按年勁增54%　一文看清5月内房銷售（不斷更新）

股市 18:35 2023/06/09

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一文看清5月内房銷售（不斷更新）

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，5月內地百強房企銷售額按年增長2.9%，經季節調整後，按月則下降18.8%。今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比首4個月跌4.4個百分點。中指院解釋，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。

本報綜合各大內房的5月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

内房 5月銷售 首5個月銷售
銷售額（億） 按年變幅 銷售額（億） 按年變幅
潤地 （01109） 313 +54.1% 1433.3 +76.2%
碧桂園 （02007） 182.0 -36.6% 1127.6 -37.1%
金茂控股 （00817） 141.8 +57.6% 728.1 +43.1%
越秀地產 （00123） 123.6 +49.6% 695.2 +100.8%
融創中國 （01918） 77.9 -39.4% 451.2 -54.3%
旭輝 （00884） 70 -35.2% 364.3 -26.6%
美的置業 （03990） 59.0 -19.8% 354.6 +11.1%
保利置業 （00119） 54.0 +92.9% 333.0 +200.0%
遠洋集團 （03377） 50.4 -32% 286.2 -2.4%
雅居樂 （03383） 42.0 -31.5% 246.9 -20.8%
世茂集團 （00813） 40.1 -34.4% 238.6 -30.4%
中海外宏洋 （00081） 39.0 +6.1% 212.8 +35.2%
金地商置 （00535） 32.4 +13.1% 162.1 -21.1%
中梁控股 （02772） 31.9 -46.8% 179.2 -43.5%
中駿集團 （01966） 31.0 -35% 170.8 -36%
寶龍地產 （01238） 30.5 -19.8% 150.1 -21.1%
合生創展 （00754） / / 135.6 +1.5%
融信中國 （03301） 20.3 -60.0% 79.8 -73.1%
富力地產 （02777） 15.4 -62.3% 105.6 -51.6%
建業地產 （00832） 15.2 -29.8% 87.6 -20.8%
大唐集團 （02117） 13.6 -29.5% 67.7 -33.3%
銀城國際 （01902） 4.5 -47.8% 37.2 -27.3%
景瑞控股 （01862） 4.5 -35.2% 20.6 -46.3%

潤地 （01109） 5月實現總合同銷售金額約313億元，總合同銷售建築面積約104萬平方米，分別按年增加54.1%及9%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約229.4億元及78.3萬平方米，分別按年增加71.7%及16.7%。首五個月累計合同銷售金額約1,433.3億元，總合同銷售建築面積約567.2萬平方米，分别按年增加76.2%及36.5%。

富力地產 （02777） 5月的月內總銷售收入共約15.4億元，按年跌62.3%，銷售面積達約12.2萬平方米。首五個月總銷售收入約105.6億元，按年跌51.6% ，銷售面積達約65.8萬平方米。

世茂集團 （00813） 5月的合約銷售額約為40.1億元，按年跌34.4%，合約銷售面積為26.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米14,946元。首五個月累計合約銷售總額約238.6億元，按年跌30.4%，累計合約銷售總面積為158.1萬平方米，平均銷售價格為每平方米15,086元。

遠洋集團 （03377） 5月協議銷售額約為50.4億元，按年跌32%，協議銷售樓面面積約39萬平方米；協議銷售均價為每平方米約12,900元。首五個月累計協議銷售額約為286.2億元，按年跌2.4%，累計協議銷售樓面面積約為212.7萬平方米，協議銷售均價為每平方米約13,500元。

旭輝 （00884） 5月合同銷售金額約70億元，按年跌35.2%，股東權益應佔合同銷售金額約人民幣35.3億元，合同銷售面積約48萬平方米，合同銷售均價約15,000元每平方米。首五個月累計合同銷售金額約364.3億元，按年跌26.6%，股東權益應佔合同銷售金額約188.4億元，合同銷售面積約248.1萬平方米，合同銷售均價約15,400元每平方米。

寶龍地產 （01238） 5月合約銷售為30.5億元，按年跌19.8%，合約銷售面積為19.5萬平方米。首5個月合約銷售總額為150.1億元，按年跌21.1%，合約銷售總面積為96.6萬平方米。

中駿集團 （01966） 公布，合同銷售金額約31億元，合同銷售面積24.5萬平方米，按年分別減少35 %和39 %，平均銷售價格為每平方米12,669元。今年首5個月實現累計合同銷售170.8億元，累計合同銷售面積134.8萬平方米，按年分別減少36%和34%，平均銷售價格為每平方米12,666元。

合生創展 （00754） 公布，首5個月總合約銷售額約135.6億元，按年上升1.5%；合約銷售面積37.4萬平方米，按年減少36.3%；每平方米銷售均價36,477元，按年增加70.8%。

中梁控股 （02772） 公布5月合約銷售額約31.9億元，按年跌46.8%；合約銷售面積約32.6萬平方米，按年跌38.4%。今年首5個月，累計合約銷售額約179.2億元，按年跌43.5%，累計合約銷售面積約180.3萬平方米，按年跌41.9%。

金茂控股 （00817） 公布5月簽約銷售金額141.8億元，按年上升57.6%，已售建築面積約73.5萬平方米，按年增加86.6%。今年首5個月，累計合約銷售金額約728.1億元，按年上升43.1%，已售建築面積約413.4萬平方米，按年上升59%。

中海外宏洋 （00081） 公布5月合約銷售金額39億元，按年上升6.1%，已售建築面積約31.1萬平方米，按年跌17.3%。今年首5個月，累計合約銷售金額約212.8億元，按年上升35.2%，已售建築面積約177.7萬平方米，按年上升16.1%。

融信中國 （03301） 公布5月合約銷售金額20.3億元，按年減少60%，已售建築面積約12.1萬平方米，按年跌49.5%；銷售均價16,726元，按年增20.7%。今年首5個月，累計合約銷售金額約79.8億元，按年減少73.1%，已售建築面積約59.8萬平方米，按年減少59.1%；銷售均價13,341元，按年減少34.2%。

保利置業 （00119） 公布，5月實現合同銷售金額約54億元，按年增加92.9%；合同銷售面積約23.2萬平方米，按年增加70.6%；每平方米均價23,188元，按年增11.7%。今年首5個月，累計實現合同銷售金額約333億元，按年增2倍；累計合同銷售面積約131.8萬平方米，按年增1.3倍，每平方米均價25,273元，按年增38.6%。

融創中國 （01918） 公布，5月實現合同銷售金額約77.9億元，按年少39.4%，合同銷售面積約55.8萬平方米，按年少45.1%。今年首5個月，累計實現合同銷售金額約451.2億元，按年少54.3%；累計合同銷售面積約337.2萬平方米，按年少54.4%。

雅居樂 （03383） 公布，5月預售金額42億元，按年跌31.5%，對應建築面積為28.7萬平方米，按年跌40.9%。首5個月，預售金額合計246.9億元，按年跌20.8%，對應建築面積為165.1萬平方米，按年跌31.5%。

建業地產 （00832） 公布，5月合同銷售15.2億元，按年減少29.8%；建築面積24萬平方米，按年減少21.7%，每平方米銷售均價6,314元；首5個月累計合同銷售87.6億元，按年減少20.8%，建築面積共126萬平方米，按年減少14.6%；平均售價6,958元，按年減少7.3%。

越秀地產 （00123） 公布，5月合同銷售123.6億元，按年上升49.6%；建築面積39.4萬平方米，按年增加10.8%；首5個月累計合同銷售695.2億元，按年增加1倍，累計合同銷售金額佔全年目標約52.7%；建築面積共206.3萬平方米，按年增加67.1%。

碧桂園 （02007） 公布，5月合同銷售182億元，按年減少36.6%；建築面積226萬平方米，按年減少36.8%；首5個月累計合同銷售1127.6億元，按年減少37.1%；建築面積共1217萬平方米，按年減少36.9%。

金地商置 （00535） 公布，5月合同銷售額32.42億元，按年增13.1%；合約銷售總面積約25.04萬平方米，按年增80.8%。今年首5個月，累計合約銷售總額162.08億元，按年倒退21.1%；累計銷售總面積約107.04萬平方米，按年反升17.4%。

大唐 （02117） 公布，5月合同銷售額13.6億元， 按年減少29.5%；合同銷售面積13.1萬平方米，按年減少60.7%；每平方米平均銷售價格為10,335元，按年增加6.7%。今年首五個月，集團累計合同銷售金額約67.7億元，按年倒退33.3%；累計合同銷售面積約65.5萬平方米，按年倒退36%；合同銷售均價約每平方米10,337元，按年增加4.2%。

銀城國際 （01862） 公布5月合約銷售金額4.5億元，按年減少47.8%，已售建築面積約1.9萬平方米，按年跌57.2%；銷售均價14,062元，按年增22.1%。今年首5個月，累計合約銷售金額約37.2億元，按年減少27.3%，已售建築面積約17萬平方米，按年減少26.7%；銷售均價21,894元，按年減少1%。

景瑞控股 （01862） 公布5月合同銷售金額4.5億元，按年跌35.2%，已售建築面積約2.5萬平方米，按年跌44.4%；每平方米銷售均價17,763元，按年增加16.5%。今年首5個月，累計合同銷售金額約20.6億元，按年減少46.3%，已售建築面積約11.3萬平方米，按年減少53.4%；每平方米銷售均價18,274元，按年增15.4%。

美的置業 （03990） 公布5月合同銷售金額59億元，按年跌19.8%，已售建築面積約46.4萬平方米，按年跌2成。今年首5個月，累計合同銷售金額約354.6億元，按年增11.1%，已售建築面積約274.9萬平方米，按年增3.27%。

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記者：伍鍵文

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