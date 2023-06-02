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【內房銷售】景瑞5月銷售按年跌35%　一文看清5月内房銷售（不斷更新）

股市 19:18 2023/06/02

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一文看清5月内房銷售（不斷更新）

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，5月內地百強房企銷售額按年增長2.9%，經季節調整後，按月則下降18.8%。今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比首4個月跌4.4個百分點。中指院解釋，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。

本報綜合各大內房的5月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

内房 5月銷售 首5個月銷售
銷售額（億） 按年變幅 銷售額（億） 按年變幅
美的置業 （03990） 59.0 -19.8% 354.6 +11.1%
銀城國際 （01902） 4.5 -47.8% 37.2 -27.3%
景瑞控股 （01862） 4.5 -35.2% 20.6 -46.3%

銀城國際 （01862） 公布5月合約銷售金額4.5億元，按年減少47.8%，已售建築面積約1.9萬平方米，按年跌57.2%；銷售均價14,062元，按年增22.1%。今年首5個月，累計合約銷售金額約37.2億元，按年減少27.3%，已售建築面積約17萬平方米，按年減少26.7%；銷售均價21,894元，按年減少1%。

景瑞控股 （01862） 公布5月合同銷售金額4.5億元，按年跌35.2%，已售建築面積約2.5萬平方米，按年跌44.4%；每平方米銷售均價17,763元，按年增加16.5%。今年首5個月，累計合同銷售金額約20.6億元，按年減少46.3%，已售建築面積約11.3萬平方米，按年減少53.4%；每平方米銷售均價18,274元，按年增15.4%。

美的置業 （03990） 公布5月合同銷售金額59億元，按年跌19.8%，已售建築面積約46.4萬平方米，按年跌2成。今年首5個月，累計合同銷售金額約354.6億元，按年增11.1%，已售建築面積約274.9萬平方米，按年增3.27%。

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記者：伍鍵文

地產 內地物業 美的置業（03990） 銷售
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