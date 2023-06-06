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【內房銷售】保利置業5月銷售按年增9成　一文看清5月内房銷售（不斷更新）

股市 17:42 2023/06/06

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一文看清5月内房銷售（不斷更新）

内房銷售增速繼續放緩，中指研究院發布數據顯示，5月內地百強房企銷售額按年增長2.9%，經季節調整後，按月則下降18.8%。今年首5個月，內地百強房地產企業銷售總額2.97萬億元（人民幣，下同），按年增長8.4%，增幅相比首4個月跌4.4個百分點。中指院解釋，5月市場調整壓力較大，購房者置業情緒繼續回落，導致按月繼續下降。

本報綜合各大內房的5月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

内房 5月銷售 首5個月銷售
銷售額（億） 按年變幅 銷售額（億） 按年變幅
碧桂園 （02007） 182.0 -36.6% 1127.6 -37.1%
金茂控股 （00817） 141.8 +57.6% 728.1 +43.1%
越秀地產 （00123） 123.6 +49.6% 695.2 +100.8%
融創中國 （01918） 77.9 -39.4% 451.2 -54.3%
美的置業 （03990） 59.0 -19.8% 354.6 +11.1%
保利置業 （00119） 54.0 +92.9% 333.0 +200.0%
雅居樂 （03383） 42.0 -31.5% 246.9 -20.8%
中海外宏洋 （00081） 39.0 +6.1% 212.8 +35.2%
金地商置 （00535） 32.4 +13.1% 162.1 -21.1%
融信中國 （03301） 20.3 -60.0% 79.8 -73.1%
建業地產 （00832） 15.2 -29.8% 87.6 -20.8%
大唐集團 （02117） 13.6 -29.5% 67.7 -33.3%
銀城國際 （01902） 4.5 -47.8% 37.2 -27.3%
景瑞控股 （01862） 4.5 -35.2% 20.6 -46.3%

金茂控股 （00817） 5月簽約銷售金額141.8億元，按年上升57.6%，已售建築面積約73.5萬平方米，按年增加86.6%。今年首5個月，累計合約銷售金額約728.1億元，按年上升43.1%，已售建築面積約413.4萬平方米，按年上升59%。

中海外宏洋 （00081） 公布5月合約銷售金額39億元，按年上升6.1%，已售建築面積約31.1萬平方米，按年跌17.3%。今年首5個月，累計合約銷售金額約212.8億元，按年上升35.2%，已售建築面積約177.7萬平方米，按年上升16.1%。

融信中國 （03301） 公布5月合約銷售金額20.3億元，按年減少60%，已售建築面積約12.1萬平方米，按年跌49.5%；銷售均價16,726元，按年增20.7%。今年首5個月，累計合約銷售金額約79.8億元，按年減少73.1%，已售建築面積約59.8萬平方米，按年減少59.1%；銷售均價13,341元，按年減少34.2%。

保利置業 （00119） 公布，5月實現合同銷售金額約54億元，按年增加92.9%；合同銷售面積約23.2萬平方米，按年增加70.6%；每平方米均價23,188元，按年增11.7%。今年首5個月，累計實現合同銷售金額約333億元，按年增2倍；累計合同銷售面積約131.8萬平方米，按年增1.3倍，每平方米均價25,273元，按年增38.6%。

融創中國 （01918） 公布，5月實現合同銷售金額約77.9億元，按年少39.4%，合同銷售面積約55.8萬平方米，按年少45.1%。今年首5個月，累計實現合同銷售金額約451.2億元，按年少54.3%；累計合同銷售面積約337.2萬平方米，按年少54.4%。

雅居樂 （03383） 公布，5月預售金額42億元，按年跌31.5%，對應建築面積為28.7萬平方米，按年跌40.9%。首5個月，預售金額合計246.9億元，按年跌20.8%，對應建築面積為165.1萬平方米，按年跌31.5%。

建業地產 （00832） 公布，5月合同銷售15.2億元，按年減少29.8%；建築面積24萬平方米，按年減少21.7%，每平方米銷售均價6,314元；首5個月累計合同銷售87.6億元，按年減少20.8%，建築面積共126萬平方米，按年減少14.6%；平均售價6,958元，按年減少7.3%。

越秀地產 （00123） 公布，5月合同銷售123.6億元，按年上升49.6%；建築面積39.4萬平方米，按年增加10.8%；首5個月累計合同銷售695.2億元，按年增加1倍，累計合同銷售金額佔全年目標約52.7%；建築面積共206.3萬平方米，按年增加67.1%。

碧桂園 （02007） 公布，5月合同銷售182億元，按年減少36.6%；建築面積226萬平方米，按年減少36.8%；首5個月累計合同銷售1127.6億元，按年減少37.1%；建築面積共1217萬平方米，按年減少36.9%。

金地商置 （00535） 公布，5月合同銷售額32.42億元，按年增13.1%；合約銷售總面積約25.04萬平方米，按年增80.8%。今年首5個月，累計合約銷售總額162.08億元，按年倒退21.1%；累計銷售總面積約107.04萬平方米，按年反升17.4%。

大唐 （02117） 公布，5月合同銷售額13.6億元， 按年減少29.5%；合同銷售面積13.1萬平方米，按年減少60.7%；每平方米平均銷售價格為10,335元，按年增加6.7%。今年首五個月，集團累計合同銷售金額約67.7億元，按年倒退33.3%；累計合同銷售面積約65.5萬平方米，按年倒退36%；合同銷售均價約每平方米10,337元，按年增加4.2%。

銀城國際 （01862） 公布5月合約銷售金額4.5億元，按年減少47.8%，已售建築面積約1.9萬平方米，按年跌57.2%；銷售均價14,062元，按年增22.1%。今年首5個月，累計合約銷售金額約37.2億元，按年減少27.3%，已售建築面積約17萬平方米，按年減少26.7%；銷售均價21,894元，按年減少1%。

景瑞控股 （01862） 公布5月合同銷售金額4.5億元，按年跌35.2%，已售建築面積約2.5萬平方米，按年跌44.4%；每平方米銷售均價17,763元，按年增加16.5%。今年首5個月，累計合同銷售金額約20.6億元，按年減少46.3%，已售建築面積約11.3萬平方米，按年減少53.4%；每平方米銷售均價18,274元，按年增15.4%。

美的置業 （03990） 公布5月合同銷售金額59億元，按年跌19.8%，已售建築面積約46.4萬平方米，按年跌2成。今年首5個月，累計合同銷售金額約354.6億元，按年增11.1%，已售建築面積約274.9萬平方米，按年增3.27%。

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記者：伍鍵文

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