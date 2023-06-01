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澳洲5月樓價按月升1.2% 連升3個月升幅創年半新高

環球經濟金融 17:10 2023/06/01

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澳洲地產數據分析機構CoreLogic周四（1日）公布全國樓價指數（Home Value Index，HVI），指澳洲樓價連升3個月，5月樓價按月升1.2%，升幅創下過去一年半以來新高。

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澳洲樓價繼今年2月見底後，3月及4月的全國樓價指數已分別升0.6%及0.5%。5月升幅更達1.2%，是自2021年11月以來的新高。

按城市計，悉尼5月樓價升幅達1.8%最強勁，創下該市自2021年9月以來最高按月升幅。悉尼樓價自今年1月以來累升4.8%，相當於樓價中位數升約4.8萬澳元（約24.4萬港元）。

不過悉尼現時的樓價，仍較去年1月時的高位低9.6%。

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澳洲各首府城市當中，只有布里斯班及珀斯的按月樓價升幅超過1%，分別達到1.4%及1.3%。

CoreLogic研究總監勞利斯（Tim Lawless）指，供應量持續維持低位及住屋需求上升，均帶動樓價升幅。

他指澳洲各首府城市5月的放盤量，按月減少約1,800個單位，較去年同期更大幅減少15.3%。樓市供不應求的情況持續下，買家競爭也更激烈。

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責任編輯：鄭錦玲

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