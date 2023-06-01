hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港元拆息】拆息普遍高企4厘以上、1個月期報逾4.5厘 上商：拆息最快第4季初才回落
踏入半年結月份，港元拆息大致高企於4厘以上。與樓按相關的1個月港元拆息今（1日）報逾4.5厘，與昨日相若。反映銀行資金成本的3個月港元拆息則報4.78厘，按日升1.2點子。隔夜拆息則報逾3.22厘，跌60.5點子。
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，隨着半年結逼近，同業仍會希望爭取更多資金應對半年結，本月中可能會是同業借錢需求高峰，另一邊廂，有足夠資金的同業亦不想自己的資金平息拆借出去，故相信拆息本月仍會繼續高企於4厘以上。他認為，或要到第4季初，當美國經濟數據轉差而令市場預期美國將會減息，屆時港息便有可能普遍回落至4厘以下。
至於市場現預期聯儲局6月較大機會不加息，林俊泓表示，聯儲局屆時倘暫停加息，料香港大型銀行不會上調港元最優惠利率，但小型銀行則有可能因CASA（活期及儲蓄）存款比率相對較低、且資金較多是從同業拆借得來，為了減低CASA流失情況，或會「失手」而自行上調港元最優惠利率。
分析：細行或用爆信用額度 而轉用貼現窗補充資金
日前有同業透過貼現窗向金管局借逾37億元，翌日款項返還金管局。市場分析估計，有小型銀行或只與少數同業建立信用額度（credit line），當信用額度「用爆」（有信用額度關係的同業未能拆借更多資金），唯有向金管局透過貼現窗借錢以補充資金。分析相信，年內餘下月份，銀行透過貼現窗問金管局借錢的情況有可能會更頻密。
|到期日
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅
|隔夜
|3.22583
|-60.5點子
|1星期
|4.12702
|-12點子
|2星期
|4.25833
|-4.3點子
|1個月
|4.50726
|-0.2點子
|2個月
|4.60768
|+0.8點子
|3個月
|4.78464
|+1.2點子
|6個月
|4.80810
|+0.3點子
|12個月
|4.90512
|+1.5點子
相關文章：
【貼現窗】金管局罕有貼現窗投放37.7億 金管局：不會披露銀行身份 未察覺異常
【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高 1個月拆息攀至4.69厘 分析：半年結臨近、1個月拆息仍有上升空間
記者：胡學能