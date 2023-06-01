▲ 【港元拆息】拆息普遍高企4厘以上、1個月期報逾4.5厘 上商：拆息最快第4季初才回落

踏入半年結月份，港元拆息大致高企於4厘以上。與樓按相關的1個月港元拆息今（1日）報逾4.5厘，與昨日相若。反映銀行資金成本的3個月港元拆息則報4.78厘，按日升1.2點子。隔夜拆息則報逾3.22厘，跌60.5點子。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，隨着半年結逼近，同業仍會希望爭取更多資金應對半年結，本月中可能會是同業借錢需求高峰，另一邊廂，有足夠資金的同業亦不想自己的資金平息拆借出去，故相信拆息本月仍會繼續高企於4厘以上。他認為，或要到第4季初，當美國經濟數據轉差而令市場預期美國將會減息，屆時港息便有可能普遍回落至4厘以下。

至於市場現預期聯儲局6月較大機會不加息，林俊泓表示，聯儲局屆時倘暫停加息，料香港大型銀行不會上調港元最優惠利率，但小型銀行則有可能因CASA（活期及儲蓄）存款比率相對較低、且資金較多是從同業拆借得來，為了減低CASA流失情況，或會「失手」而自行上調港元最優惠利率。

分析：細行或用爆信用額度 而轉用貼現窗補充資金

日前有同業透過貼現窗向金管局借逾37億元，翌日款項返還金管局。市場分析估計，有小型銀行或只與少數同業建立信用額度（credit line），當信用額度「用爆」（有信用額度關係的同業未能拆借更多資金），唯有向金管局透過貼現窗借錢以補充資金。分析相信，年內餘下月份，銀行透過貼現窗問金管局借錢的情況有可能會更頻密。

到期日 港元利息結算率（厘） 按日變幅 隔夜 3.22583 -60.5點子 1星期 4.12702 -12點子 2星期 4.25833 -4.3點子 1個月 4.50726 -0.2點子 2個月 4.60768 +0.8點子 3個月 4.78464 +1.2點子 6個月 4.80810 +0.3點子 12個月 4.90512 +1.5點子

相關文章：

【貼現窗】金管局罕有貼現窗投放37.7億 金管局：不會披露銀行身份 未察覺異常

【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高 1個月拆息攀至4.69厘 分析：半年結臨近、1個月拆息仍有上升空間

記者：胡學能