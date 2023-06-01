hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億 一文看清新能源車廠5月交付量（附表）
中資新能源車廠陸續公布5月交付量。比亞迪 （01211） 單月交付超過24萬輛汽車，繼續大幅領先同業。另外，理想汽車 （02015） 5月交付量連續3個月突破2萬輛，單月連稅營業收入首次超過100億元人民幣，交付量在新能源車新勢力「蔚小理」中，明顯跑出。
|車廠
|5月交付/銷量
|按年變幅
|比亞迪
|240,220
|+109%
|理想汽車
|28,277
|+146%
|吉利「極氪」
|8,678
|+100%
|小鵬汽車
|7,506
|-26%
|蔚來汽車
|6,155
|-12%
比亞迪 （01211） 5月銷售240,220輛新能源汽車，按年升108.5%、按月增14%。比亞迪5月海外銷售佔10,203輛。全月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.489GWh。
總計今年首5個月，比亞迪銷量突破100萬輛，按年增98%。
蔚來 （09866） 5月交付6,155輛，按年跌12%、按月跌8%。蔚來首5個月累計交付43,854輛，按年增15.8%。蔚來表示，中型智能電動旅行車ET5 Touring將於本月上市並交付，而公司在5月24日推出的SUV全新「ES6」，已於翌日起交付。
小鵬汽車 （09868） 5月交付7,506輛，按年減少26%、按月增6%。小鵬汽車料，6月將加快P7i交付進度，並會在6月9日開啟預售轎跑SUV—G6，期望成為20萬至30萬元新能源SUV的熱銷車款。
理想汽車 （02015） 5月交付量為28,277輛，按年升146%、按月增10%，連續3個月單月交付量超過2萬輛。理想汽車表示，「理想L7」車款連續兩個月交付破萬部，而集團單月汽車營業收入（包括增值稅）首次突破100億元人民幣，有利集團達成全年營業額1000億元人民幣的目標。
吉利汽車 （00175） 公布，旗下新能源品牌「極氪」銷售按年增100%至8,678輛。「極氪」今年首5個月累計銷售32,013輛。
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略
相關文章：
【新能源汽車】長城4月新能源車交付量按年大增2.84倍 一文看清電動車最新交付量（附表）
記者：宋佩恩