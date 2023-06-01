  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】比亞迪年內銷量破百萬、理想單月收入破百億　一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

股市 18:44 2023/06/01

分享：

分享：

【電動車】理想連續3個月交付破兩萬輛　一文看清電動車最新交付量（附表）

中資新能源車廠陸續公布5月交付量。比亞迪 （01211） 單月交付超過24萬輛汽車，繼續大幅領先同業。另外，理想汽車 （02015） 5月交付量連續3個月突破2萬輛，單月連稅營業收入首次超過100億元人民幣，交付量在新能源車新勢力「蔚小理」中，明顯跑出。

車廠 5月交付/銷量 按年變幅
比亞迪 240,220 +109%
理想汽車 28,277 +146%
吉利「極氪」 8,678 +100%
小鵬汽車 7,506 -26%
蔚來汽車 6,155 -12%

比亞迪 （01211） 5月銷售240,220輛新能源汽車，按年升108.5%、按月增14%。比亞迪5月海外銷售佔10,203輛。全月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為11.489GWh。

總計今年首5個月，比亞迪銷量突破100萬輛，按年增98%。

蔚來 （09866） 5月交付6,155輛，按年跌12%、按月跌8%。蔚來首5個月累計交付43,854輛，按年增15.8%。蔚來表示，中型智能電動旅行車ET5 Touring將於本月上市並交付，而公司在5月24日推出的SUV全新「ES6」，已於翌日起交付。

小鵬汽車 （09868） 5月交付7,506輛，按年減少26%、按月增6%。小鵬汽車料，6月將加快P7i交付進度，並會在6月9日開啟預售轎跑SUV—G6，期望成為20萬至30萬元新能源SUV的熱銷車款。

理想汽車 （02015） 5月交付量為28,277輛，按年升146%、按月增10%，連續3個月單月交付量超過2萬輛。理想汽車表示，「理想L7」車款連續兩個月交付破萬部，而集團單月汽車營業收入（包括增值稅）首次突破100億元人民幣，有利集團達成全年營業額1000億元人民幣的目標。

吉利汽車 （00175） 公布，旗下新能源品牌「極氪」銷售按年增100%至8,678輛。「極氪」今年首5個月累計銷售32,013輛。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

相關文章：

【新能源汽車】長城4月新能源車交付量按年大增2.84倍　 一文看清電動車最新交付量（附表）

記者：宋佩恩

比亞迪股份（01211） 蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866） 港股 電動車 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 吉利汽車（00175）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水續走資逾36億　逾3個月來首次連續兩日走資　買騰訊美團沽指數ETF　恒指夜期升16點（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨升34點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【恒指夜期+北水】北水續走資逾36億　逾3個月來首次連續兩日走資　買騰訊美團沽指數ETF　恒指夜期升16點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續走資逾36億　逾3個月來首次連續兩日走資　買騰訊美團沽指數ETF　恒指夜期升16點（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨升34點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨升34點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款