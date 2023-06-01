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【電動車】比亞迪交付按年增1.1倍　一文看清新能源車廠5月交付量（附表）

股市 18:06 2023/06/01

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【電動車】理想連續3個月交付破兩萬輛　一文看清電動車最新交付量（附表）

中資新能源車廠陸續公布5月交付量。比亞迪 （01211） 交付超過20萬輛汽車，繼續大幅領先同業。蔚來 （09866） 上月交付6,155輛車，包括2396輛智能電動SUV和3759輛智能電動轎車；首5個月累計交付43,854輛，按年增15.8%；集團截至5月底共交付334,410輛新能源車。

比亞迪上月新能源汽車銷量246,259輛，按年升108.5%，本年累計102.2萬輛，按年升97.6%。其中，純電動銷量分別為126,091輛和119,040輛，按年升121.1%和97.3%。另外，公司5月海外銷售新能源乘用車合計10,203輛。

車廠 5月交付/銷量 按年變幅
比亞迪 246,259 +108.5%
理想汽車 28,277 +146%
吉利「極氪」 8,678 +100%
小鵬汽車 7,506 -25.9%
蔚來汽車 6,155 -12.4%

小鵬汽車 （09868） 5月交付7,506輛智能車，按年減少26%，料6月將加快P7i交付進度。

理想汽車 （02015） 5月交付量為28,277輛，按年升146%、按月增10%，連續3個月單月交付量超過2萬輛。理想汽車表示，「理想L7」車款連續兩個月交付破萬部，而集團單月汽車營業收入（包括增值稅）首次突破100億元人民幣，有利集團達成全年營業額1000億元人民幣的目標。

吉利汽車 （00175） 公布，旗下新能源品牌「極氪」銷售按年增100%至8,678輛。「極氪」今年首5個月累計銷售32,013輛。

相關文章：

【新能源汽車】長城4月新能源車交付量按年大增2.84倍　 一文看清電動車最新交付量（附表）

記者：宋佩恩

比亞迪股份（01211） 蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866） 港股 電動車 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 吉利汽車（00175）
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