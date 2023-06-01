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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】密密練跑冀10K衝破50分 ViuTV蔡寶欣鍾情辛苦人生

名人薈萃 19:05 2023/06/01

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講到藝人跑步，今年冒起最為人認知非吳保錡莫屬，在四月的10公里賽跑出47分鐘的優異成績，最近更推出新歌《Echo My Heart》推廣跑步。其實，不得不提的是與保錡一起練跑一起比賽的另一位ViuTV 藝人Pony蔡寶欣，在同一比賽跑出56分鐘的她，正密密不斷加操訓練，期望今年能跑出50分鐘內跑完10公里的成績，並會與保錡等幾個拍檔一起參加今年年底的全馬賽事。

不怕熱不怕曬不怕黑的Pony積極練跑，冀今年內創出好成績。（所有圖片由受訪者提供）

小弟早兩個月在New Balance跑會NBRC認識了保錡及Pony，跑步的藝人不少，但女藝人跑步則寥寥可數，擔當ViuTV 劇集《極度俏郎君》記者角色Sherlock的Pony表示，自初中起已開始跑步，當時已被同學取笑為「肥妹」的她，為了減肥，在其中一個暑假每天早上都會走去運動場跑步，之後亦不時落街跑，但一直只知道跑步是帶氧運動，而沒有認真對待跑步。

Pony今年2月參加渣打10公里賽後才開始練跑，她一直很喜歡行山，但喜歡行攀爬路線為主，而不喜歡石屎及樓梯鋪砌的山徑，因為太悶。

如果大家有留意Pony的IG，不難發現她幾乎每天都努力跑步及健身、在烈日當空的情況下長跑，甚至跑上飛鵝山大斜路，差不多隔幾天就來一次「重課」。問到為何現在開始認真跑？Pony表示多謝公司提供機會，自己本身亦很喜歡做一些辛苦及出汗的戶外運動。Pony笑言由細到大都欠缺球類活動的天份，認為打波是「超級難」，跑步是最容易的事，小時候亦有跳舞，近年喜歡行山，近幾個月亦有參與室內抱石活動等。Pony指雖然自己不是運動員，最近密密練習是因為自覺天資不高，很想有進步，想自己跑步時間及配速更加快，所以多了練習長跑練習心肺。

Pony指抱石可以鍛鍊到較難訓練的肌肉群。

Pony在3月抱石時曾手指受傷，她指這情況很普遍，所以玩抱石不能gel甲或留指甲。

現在Pony通常會早上練跑，五時多起床，七時正起跑，因為這個時間跑會最齊人。「早上沒有那麼熱，雖然現在熱了很多，但我是願意為跑步曬、為跑步黑及為跑步早起床的。」Pony指目前最終目標是今年12月與保錡、米露迪、Alina及阿神一起參加全馬，但地點仍未確定是台灣、日本還是新加坡。全馬之前亦會繼續參加不同比賽，包括10公里、半馬及七月的山賽等。「這個會是我第一個山賽。曾經講過唔想跑山，因為覺得山是要慢慢行去欣賞它的美，但當要去練跑就是另一種想法。因為聽師兄師姐講練斜路會進步佷大，所以自己都會願意試。」

Pony積極參加不同比賽挑戰自己，包括3月的「愛‧女孩」慈善跑賽事。

Pony會在7月挑戰跑山比賽，希望練跑多些斜路。

在今年2月香港馬拉松第一次跑10公里比賽的Pony，當時完賽時間是1小時2分。自此Pony開始參加不同跑會練習，包括飛達、NBRC、頑張及無名跑會，很快10公里成績已提升至56分，但Pony想再進步多一點。「很想自己的速度由現在大約5分半鐘跑一公里，加快至5分鐘1公里，希望今年內將自己10公里的成績，做到50分鐘之內。」

Pony在4月底沙田10K比賽跑出56分鐘的個人最佳時間。

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被問到保錡等拍檔是否跑步的推動力，Pony指與保錡等一起跑無疑多了動力，但最重要亦是自己，因為跑步是對自己的一種妥協：「如果不想跑任何人都迫不到，如果想跑任何人都阻止不到我，同伴會令自己跑步過程沒有那麼辛苦，但最大推動力仍是自己。」看見幾個ViuTV藝人今年不斷努力跑步，ViuTV跑步核心勢力似乎已經形成，那麼ViuTV跑會是否會很快登場，Pony表示暫時不可以透露，但就指：「大家可以期待一下！」。

Pony與保錡、Alina、米露迪及阿神在沙田10K比賽拍住上。

至於如何兼顧工作及跑步，Pony與保錡情況類似，指如果拍劇就難以安排，但拍綜藝時就會盡最大努力抽時間去跑，甚至一收工就「飛的」去跑。「就算錯過了開頭的熱身，我都要去跑，因為每次練習都很重要。工作不是一個藉口！睇你幾想去跑，如果想就會balance得到，不想就自然balance不到。」

Pony又指跑步對於自己是一個修煉，因為每次練得很辛苦時就會有很多雜念，那個時候就要衝破這些雜念，就會有成績出來，而這和做人都很相似。「每次都說算啦、得過且過就去輕鬆下，但輕鬆過後就不會有進步的成果。我覺得自己是一個很喜歡辛苦的人，辛苦才是真正的人生，現在辛苦是沒有問題的，只要有對等的回報就可以。跑步是一個很公平的東西，付出幾多就會有幾多！」

Pony在2020年參加過《全民造星III》。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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