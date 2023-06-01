  • 30°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【發債計劃】財政部計劃在港發行國債 規模300億人幣 6月14日首發

股樓投資 17:15 2023/06/01

分享：

分享：

財政部宣布，今年將在香港發行總額合共300億元（人民幣，下同）國債，首期120億元國債將於6月14日通過招標發行，包括兩年期60億元、三年期40億元和十年期20億元。

是次國債共分4期發行，除了首次發行120億元外，餘下三次規模均為60億元，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

延伸閱讀：【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦  銀娛一年目標價60元【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

財政司司長陳茂波表示，香港特區政府非常歡迎財政部連續第15年在香港發行人民幣國債，這充分展示中央人民政府持續支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的發展，以及吸引更多國際資金彙聚香港。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App:http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
投資產品 另類投資 債券 陳茂波 財政司 國債

上一篇文章

大腸健康檢查計劃贊助1977名市民完成篩查 即日加推「特選優惠」篩查計劃名額

下一篇文章

【杜絕壟斷】競委會指兩外賣平台違競爭法　Foodpanda及戶戶送承諾修訂條文
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
Nvidia加入市值1萬億美元「美國企業精英俱樂部」 價值在不到8個月裡增長兩倍
Nvidia加入市值1萬億美元「美國企業精英俱樂部」 價值在不到8個月裡增長兩倍
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
蘋果下周開發者大會料推新產品 MR頭戴裝置成焦點
蘋果下周開發者大會料推新產品 MR頭戴裝置成焦點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款