【發債計劃】財政部計劃在港發行國債 規模300億人幣 6月14日首發

財政部宣布，今年將在香港發行總額合共300億元（人民幣，下同）國債，首期120億元國債將於6月14日通過招標發行，包括兩年期60億元、三年期40億元和十年期20億元。

是次國債共分4期發行，除了首次發行120億元外，餘下三次規模均為60億元，具體發行安排將在香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

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財政司司長陳茂波表示，香港特區政府非常歡迎財政部連續第15年在香港發行人民幣國債，這充分展示中央人民政府持續支持香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進香港債券市場的發展，以及吸引更多國際資金彙聚香港。

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記者：李兆明