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大腸健康檢查計劃贊助1977名市民完成篩查 即日加推「特選優惠」篩查計劃名額

理財智慧 17:16 2023/06/01

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華昇診斷中心聯乘「健康惠港」推出「COLOTECT 大腸健康檢查計劃」，免費贊助1,800名本港市民進行大腸癌篩查。項目開始後即接收到大量市民的踴躍報名，總共有超過8,000名市民完成申請登記。項目最終決定追加資助名額，共為1,977名年齡介乎30歲至94歲的市民 （年齡介乎40歲至94歲有1,888名）提供了免費 COLOTECT 大腸健康檢測服務。


截至目前，「COLOTECT 大腸健康檢查計劃」總共檢測出118例陽性異常結果個案，陽性異常檢出率高達6%。在所有陽性個案當中，「健康惠港」項目組對其中 56 名陽性結果市民進行回訪追蹤，共收到41例資訊反饋。其中，有 3 位受檢者最終確診患有癌症，5 位確診患有腺瘤（癌前病變），18位確診患有大腸瘜肉，另外有5位受檢者確診患有腸炎、憩室等腸道疾病。截至回訪工作結束時，有部分陽性結果市民表示仍在等侯大腸鏡檢查服務。同時，有數位陽性結果市民亦分享了他們參與「COLOTECT 大腸健康檢查計劃」的故事與感受。

華昇診斷中心聯乘「健康惠港」共同推出「COLOTECT大腸健康檢查計劃」，免費贊助1800名本港市民進行大腸癌篩查。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

 

大腸癌是危害香港市民健康的第二大癌症殺手，2020年新發病例5,087宗，佔癌症新發病例的14.9%，僅次於肺癌，預計在未來數十年大腸癌的發病率及死亡率仍會持續上升，並不斷增加本港公共衛生及醫療資源。大腸癌亦是最能預防的癌症之一，可以透過早期篩查等手段有效地降低發病率和死亡率。大腸黏膜由正常變成腺性瘜肉再轉變成大腸癌，往往需時10至15年的時間。參照國際臨床指引美國國家癌症資訊網(NCCN)，如若有大腸癌或癌前瘜肉家族史人士，建議將大腸癌篩查年齡提前到40歲進行，以做到「早篩查、早發現、早治療」。


目前本港最常用的大腸癌篩查方式是大便隱血測試（FIT），但對早期瘜肉偵測靈敏度較低且其容易受痔瘡、肛裂等出血情況影響導致假陽性。「多標靶糞便 DNA 大腸癌篩查」技術近年已經成為醫學療界推薦的嶄新大腸癌篩查方法。作為非入侵性篩查技術，既不容易受飲食、痔瘡等情況影響，也能大大提高對早期瘜肉、腺瘤以及癌症檢出準成度。

 

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在【健康惠港 2022】大腸健康檢查計劃項目中，華昇診斷中心為市民免費提供的COLOTECT 即爲一項非入侵性、高靈敏度的大腸癌及其癌前病變檢測的多標靶糞便 DNA 大腸癌篩查技術。市民可以安坐家中進行大便樣本采集，並將樣本交回醫務中心，化驗所通過檢測大便樣本攜帶自腸道自然脫落的細胞中的 3 個腸癌標誌物的 DNA 甲基化水平，從而評估受檢者大腸癌患病風險。


華昇診斷中心與「健康惠港」期望以是次活動的成果發現作爲下一階段項目開展的指引依據，繼續積極倡導健康的生活習慣，提升公眾對大腸健康篩查的意識，堅持「早篩查、早發現，早治療」的策略，提升大腸腺性瘜肉病變期的檢出率，以實際行動惠及更多市民。


【健康惠港未來計劃】
【健康惠港 2023】將延續大腸健康篩查的技術和策略，進一步擴大受惠市民的範圍。針對上一輪活動中登記報名后未獲入選進行檢測的人士，華昇診斷中心聯乘「健康惠港」再次加碼推出「特選優惠」篩查計劃。提供相應服務的診所數量由首期的 22 間將新增至 58 間，令參加者得以更便捷地參與。「特選優惠」篩查活動已於 5 月 15 日向首期當中未獲選之市民發出短信及活動參加詳情，收到短信的市民可以按報名指引進行登記，亦可將活動優惠推介給身邊關愛之人。活動優惠期將延續至 2023 年 8 月 31 日。
*精選特惠網上登記及陽性結果受檢者故事分享：請按此

 

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責任編輯：陳詠妍

 

 

 

 

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