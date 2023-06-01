▲ 【香港經濟】本港4月零售銷售按年升15% 珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅逾75%居首

隨消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，本港4月零售業總銷貨價值臨時估計按年上升15%至347億元，3月份修訂估計至按年升40.8%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21.7%。

4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌11.9%。3月零售業網上銷售價值的修訂估計跌9.1%。首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計今年下跌6.9%。

4月超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，4月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升75.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升17.8%）；服裝（上升38.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.9%）；百貨公司貨品（上升14.0%）；藥物及化妝品（上升34.8%）；汽車及汽車零件（上升18.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.2%）；中藥（上升7.3%）；書報、文具及禮品（上升29.9%）；以及眼鏡店（上升16.6%）。

另一方面，4月超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌13.1%）；燃料（下跌10.2%）；以及傢具及固定裝置（下跌26.0%）。

政府發言人表示，訪港旅遊業和本地消費需求的復蘇應繼續有助零售業表現。政府發放消費券將提供進一步支持。

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