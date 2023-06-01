  • 31°C
香港時間 : 2023601日 (週四) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】本港4月零售銷售按年升15%　珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅逾75%居首

宏觀解讀 16:53 2023/06/01

分享：

分享：

【香港經濟】本港4月零售銷售按年升15%　珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅逾75%居首

隨消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，本港4月零售業總銷貨價值臨時估計按年上升15%至347億元，3月份修訂估計至按年升40.8%。與去年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21.7%。

4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.4%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年跌11.9%。3月零售業網上銷售價值的修訂估計跌9.1%。首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計今年下跌6.9%。

4月超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，4月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升75.2%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升17.8%）；服裝（上升38.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.9%）；百貨公司貨品（上升14.0%）；藥物及化妝品（上升34.8%）；汽車及汽車零件（上升18.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升26.2%）；中藥（上升7.3%）；書報、文具及禮品（上升29.9%）；以及眼鏡店（上升16.6%）。

另一方面，4月超級市場貨品的銷貨價值下跌7.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌13.1%）；燃料（下跌10.2%）；以及傢具及固定裝置（下跌26.0%）。

政府發言人表示，訪港旅遊業和本地消費需求的復蘇應繼續有助零售業表現。政府發放消費券將提供進一步支持。

相關文章：【香港經濟】香港3月零售額按年升40.9%　珠寶首飾等銷貨價值勁升1.65倍

相關文章：【香港經濟】香港首季實質GDP增長2.7%　政府經濟顧問：全年旅客有可能恢復至疫情前8至9成水平（第二版）

開啟hket App，閱讀全文
經濟 電子消費券 珠寶 鐘錶 銷售 零售 香港 鐘錶
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國國債】中國財政部今年在香港發行300億元人民幣國債　較去年多70億

下一篇文章

【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】馬斯克北京訪華首日晚宴食甚麼？16道菜單曝光、食鹵水拼盤及炸醬麵！
【TSLA】馬斯克北京訪華首日晚宴食甚麼？16道菜單曝光、食鹵水拼盤及炸醬麵！
【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【TSLA】馬斯克私人飛機抵達上海　訪華第二日到訪多個部委　忍手不翻牆用Twitter
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國眾議院通過債限法案　道指期貨跌15點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【港股市況】港股6月開局反彈乏力跌17點　ATM個別走　恒地跌5%（不斷更新）
【港股市況】港股6月開局反彈乏力跌17點　ATM個別走　恒地跌5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國眾議院通過債限法案　拜登敦促參議院盡快通過　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款