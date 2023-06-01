【美股業績│AI】C3.ai股價挫逾18%　今年收入指引遜預期　去年經調整虧損收窄

▲ C3.ai股價盤前挫逾21% 今年收入指引遜預期 去年經調整虧損收窄

因AI浪潮而熱炒的人工智能軟件公司C3.ai於周三收市後公布業績，2023財年第四季經調整虧損1521.9萬美元，去年同期為2261.4萬美元。經調整每股虧損0.13美元，低於預期的0.17美元。列賬虧損擴大至6495.6萬美元，去年同期為5842萬美元。

相對於同業Nvidia（美：NVDA）及Marvell Technology（美：MRVL）上周因應需求急升而大幅調升未來盈收預測，C3.ai的盈收預測相對保守，因此市場並不賣帳。C3.ai周四盤中跌18.88%，暫報32.5美元。

料首季收入介乎7000至7250萬美元

C3.ai預計，今財年首季收入介乎7000至7250萬美元，市場預期為7210萬，非通用會計準則的經營虧損則介乎2500至3000萬美元。至於2024財年，集團預計，收入介乎2.95億至3.2億美元，低於市場普遍預計的3.21億美元。

C3.ai上季收入7240萬美元，按年微增0.13%，高於市場預期的7140萬美元，當中，訂閲服務收入按年升1%至5688.6萬美元，佔總收入的79%；專業服務收入按年減少2.9%至1554.4萬美元。全財年計，C3.ai收入按年增5.6%至2.67億美元，當中，訂閲服務收入按年升11.4%至2.3億元，佔總收入的86%。

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記者：伍鍵文