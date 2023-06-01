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放盤兩年半終易手　沙田中心連天台戶581萬元沽

股樓投資 16:46 2023/06/01

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近期市場焦點落於新盤，二手市場注意力難免被分散，業主只好進一步減價。中原地產杜文俊說，沙田中心新寧大廈（G座）高層連天台單位，實用面積310平方呎，兩房間隔，日前以581萬元易手，實用呎價約18,742元。

杜文俊透露，上址業主於2020年12月放盤，當時叫價668萬元，其後減至610萬元，終累減87萬元，以581萬元易手，而買家為上車客，見單位價錢合理，即把握機會購入單位自用。

據了解，原業主於2016年以437.8萬元入市上址，持貨7年，現賬面賺約143.2萬元離場，物業期內升值約32.7%。

延伸閱讀 NOVO LAND 2A期首批186伙　折實入場價約334萬　屬「北都繼續歡騰價」【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

沙田中心 中原地產 私人屋苑 二手市場

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